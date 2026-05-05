SUCESO
Una caída accidental, principal hipótesis en la muerte del niño de Fisterra
En la última inspección del centro de menores, realizada en noviembre, no se detectaron problemas
J. M. Ramos / E. P.
El centro de menores Nosa Señora do Carme, de Fisterra, en el que falleció el lunes un niño de 8 años tras precipitarse por una ventana a una altura de 15 metros, fue inspeccionado por última vez en noviembre, sin que se detectasen problemas estructurales o de personal más allá de algunas humedades, según han apuntado a Europa Press fuentes de la Xunta.
La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha expresado este martes el "más sentido pésame" del Gobierno gallego por el fallecimiento de este niño, que "se precipitó de forma accidental por una ventana", y ha señalado que desde el "primer momento" se activó un equipo psicológico de urgencia para atender tanto a los trabajadores del centro como a los otros niños internos "en estos momentos tan duros".
Investigaciones
Política Social mantiene activa una investigación para "esclarecer lo que sucedió" y determinar si en el centro se cumplían todos los parámetros. Para ello, están "en contacto permanente tanto con la propia entidad como con todo el equipo de trabajadores".
De forma paralela, hay una investigación abierta por la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Tribunal de Instancia de Corcubión. Los indicios, por el momento, apuntan a una caída accidental.
El centro en el que residía el menor había pasado la última inspección en noviembre de 2025 y en ella se determinó que las instalaciones y la ratios eran los correctas. Únicamente se notificó la presencia de humedades en alguna estancia, pero ningún extremo que pudiese estar relacionado con este suceso, señalan fuentes de la Xunta.
Desde una altura de 15 metros
El trágico suceso ocurrió alrededor de las 17.00 horas del lunes en el centro de menores Nosa Señora do Carme. El niño se precipitó al vació desde una de las ventanas del centro, a una altura de 15 metros, y cayó sobre un vehículo aparcado en el Paseo da Ribeira.
Fuentes de la administración autonómica consultadas por Europa Press apuntaron que el suceso ocurrió "de forma accidental" y que el centro confirmó que el menor "estaba acompañado en ese instante".
Dicho centro cuenta con 12 plazas de acogida y 13 trabajadores.
Profunda tristeza
Por su parte, desde el Concello de Fisterra manifestaron su pesar a través de las redes sociales. "En estos momentos de consternación y de profunda tristeza, en los que faltan las palabras, el Concello de Fisterra y toda la corporación municipal queremos trasladar nuestras más sentidas y respetuosas condolencias por el fallecimiento del pequeño, ocurrido en el día de ayer".
Al mediodía, representantes y trabajadores municipales, además de vecinos y vecinas, realizaron una concentración silenciosa ante la casa consistorial.
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