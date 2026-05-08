Uno de los guardias civiles fallecido en Huelva sufrió hace un año otro accidente persiguiendo a una narcolancha: se rompió cinco costillas

No es algo novedoso. "Es la crónica de una muerte anunciada", dice al otro lado del teléfono con crudeza un agente de la Guardia Civil que prefiere guardar su anonimato. Los accidentes de las patrulleras del Instituto Armado que persiguen a los narcotraficantes en el mar y los ríos andaluces cada vez suceden más y los agentes llevan tiempo avisando de dos cosas fundamentalmente: necesitan mejores medios y se está perdiendo el principio de autoridad.

Este viernes, un choque entre dos patrulleros que seguían a una embarcación se ha cobrado la vida de los agentes Germán y Jerónimo y ha dejado a otro herido grave. El segundo de los agentes fallecidos era el Capitán del Servicio Marítimo, que ya sufrió un accidente en alta mar el pasado año quedando herido.

Era 3 de enero de 2025. El Servicio Marítimo perseguía a una lancha por la tía de las Carreras, a la altura de Isla Cristina, en torno a las 10 horas, cuando se produjo el accidente. La patrullera fue en busca de la goma por la ría y acabó encallando, lo que provocó que uno de los dos agentes resultara herido. Era Jerónimo, el capitán del Servicio Marítimo de Huelva. Tenía cinco costillas rotas.

Los agentes lograron dar caza a la narcolancha. Sus tripulantes terminaron en prisión provisional.

"La administración optó por no actuar"

El enfado de los agentes del Instituto Armado es mayúsculo. "Esto se pasa de castaño a oscuro porque las asociaciones lo advirtieron en 2017, cuando estaba Zoido. Aún hoy siguen sin hacernos caso. El PSOE metió el delito de petaqueo en la ley de multirreincidencia porque se vio obligado, pero no iban a hacerlo. Estamos hasta los... Si no hay interés es imposible", comenta un agente indignado en conversación con El Correo de Andalucía.

Las asociaciones de guardias civiles también han mostrado su enfado, como es lógico. "Hoy es un día de duelo para toda la Guardia Civil. Pero también es un día para recordar, una vez más, que esta tragedia no es un hecho aislado ni imprevisible", han señalado desde Jucil en una nota. "Esto no es un accidente imprevisto. Es la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración, que optó por no actuar", destacaron desde AUGC.