Investigación
Detenido un hombre tras acorralar a una mujer e intentar llevarse a un niño en Málaga
El presunto autor ha sido arrestado por un intento de agresión sexual y detención ilegal
EFE
Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por presuntamente acorralar a una mujer en un portal en el barrio de Miraflores de los Ángeles e intentar llevarse a un niño.
Los hechos ocurrieron este martes sobre las 20.00 horas en la calle Albacete cuando la víctima alertó de que un hombre la había arrinconado en un portal, aunque al llegar una vecina había huido, lo que movilizó a una patrulla de la Policía Local de Málaga, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.
Durante la búsqueda del sospechoso, los agentes lo localizaron mientras era recriminado por varias personas, que le acusaban de haber agarrado a un menor con la supuesta intención de llevárselo.
El presunto autor ha sido detenido por un intento de agresión sexual y detención ilegal.
Tras su detención ha quedado pendiente de comparecencia ante la Policía Nacional y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- Los dulces y las empanadas llegan al Cantón de Betanzos con A de Pedro: 'La tortilla con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito
- Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas
- Abre en A Coruña un 'takeaway' de comida antiinflamatoria: 'No vamos a poner pollo a la plancha
- El Dépor hará una consulta vinculante a sus abonados para cerrar el cambio del nombre del club para adecuarlo al topónimo: será Deportivo da Coruña
- Un acertante de la Primitiva se lleva casi 800.000 euros en el barrio de Elviña, en A Coruña
- Accidente laboral de un trabajador de las obras de la estación intermodal de A Coruña
- Carral tiene un nuevo puente para conectarlo con Meirama