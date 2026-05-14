Denuncian una agresión homófoba en Santiago al grito de "bujarras de mierda"
El joven agredido compartió a través de sus redes sociales como fue abordado por dos individuos que comenzaron a insultarlos e incluso le pegaron con un móvil en la cara
Anxo Bentrón
Un joven ha denunciado a través de Instagram (@daviddeyone) haber sido víctima en la noche de este martes 12 de mayo de una agresión homófoba en Santiago.
Tal y como comparte el joven agredido, él y un amigo se encontraban de camino al Ensanche desde zona vieja cuando se cruzaron con dos personas que comenzaron a insultarles al grito de "bujarras de mierda" o "maricóns".
"Girámonos e preguntámoslle si tiñan algún problema", continúa el protagonista. Una respuesta que hizo que uno de ellos se encarara con los dos jóvenes, "amenazándonos con darnos unhas hostias".
"Nese momento amenaceino con empezar a grabar, que marcharan ou ibamos a denunciar a situación", añade, a la vez que explica que esto no calmó los ánimos del otro joven que continuaba "acercándose hasta acorralarnos mentres seguía insultándonos".
"Saquei o móvil e díxenlle que repetira o que estaba decindo porque agora iba ser grabada a conversación e sería denunciado. Ao chaval daballe igual", cuenta el protagonista. Y es que tal y como añade, y como se puede ver en un vídeo compartido por él mismo, el otro individuo continuó profiriendo insultos homófobos hacia él.
Además, como explica, la situación no quedó ahí, sino que fue a más: "Despois de eso, a situación empeora e acaba dándome cun móvil na cara, chegando incluso a facerme un corte".
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas
- Los feriantes de A Coruña, disconformes con la nueva intermodal de A Sardiñeira: 'Somos los más perjudicados de la reforma
- Los 10 mejores restaurantes de A Coruña según la Guía Macarfi: del rey del arroz al mejor flan de Galicia
- El Dépor hará una consulta vinculante a sus abonados para cerrar el cambio del nombre del club para adecuarlo al topónimo: será Deportivo da Coruña
- El aeropuerto de A Coruña demuestra que tiene margen para crecer tras absorber vuelos de Santiago: 'Se puede, pero hacen falta obras urgentes
- Los dulces y las empanadas llegan al Cantón de Betanzos con A de Pedro: 'La tortilla con el pan de Carral tendría que ser sinónimo de éxito
- Carral tiene un nuevo puente para conectarlo con Meirama