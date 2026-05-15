Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en la localidad ourensana de Sandiás
En el coche también viajaban al menos otras dos personas que resultaron heridas, una de ellas grave
R. O.
Un conductor de 27 años, vecino de Xinzo de Limia, ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera OU-531, a la altura del kilómetro 4, en el término municipal de Sandiás, según el parte remitido por la Guardia Civil de Ourense.
El accidente se produjo a las 4.29 horas, cuando un Audi TT se salió de la vía por el margen derecho en sentido creciente, en un tramo curvo hacia la izquierda, y posteriormente volcó en una finca colindante.
Como consecuencia del siniestro, el conductor resultó fallecido. Además, al menos un acompañante sufrió heridas graves y otro heridas leves.
Hasta el lugar se desplazaron la OU50, patrullas de Ourense y Verín y el Equipo de Investigación de Siniestros.
Se trata del segundo siniestro mortal de tráfico que se registra en la provincia esta semana, tras el fallecimiento de un camionero de 50 años en la A-52 en Melón, tras precipitarse desde la cabina del vehículo al vacío, desde un viaducto, a consecuencia de un accidente en el que el tráiler hizo la tijera, la madrugada del martes al miércoles.
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