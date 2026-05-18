Carabanchel
Detenida una mujer por abandonar a su hijo de dos años en plena calle para irse de fiesta en Madrid
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 10 de mayo
La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Carabanchel a una mujer de unos 36 años por abandonar a su hijo menor de dos años en el carrito en plena calle mientras ella se encontraba de fiesta con otras amigas.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de mayo sobre las 05:30 de la madrugada. Un ciudadano se encontró el carrito de bebé en plena calle y llamó a la Policía Municipal. Los agentes comprobaron que era cierto y se percataron de que incluso en la cesta del carrito había varias latas de cerveza. Hasta el lugar acudieron agentes de la Comisaría de Protección a la Mujer, Mayor y Menor, que comprobaron que el bebé se encontraba en buen estado.
En ese momento acudió al lugar una mujer que, "en evidente estado de embriaguez", manifestaba ser familiar del bebé y que estaba al teléfono con la madre del menor, según ha detallado la Policía Municipal de Madrid.
Según este relato, la madre pensaba que el menor estaba al cargo de otra persona. Finalmente, en el lugar apareció la madre del bebé, una mujer de 1990 y origen ecuatoriano que fue detenida por un delito de abandono del menor, que podría haber estado unas dos horas sin supervisión, corriendo un considerable peligro.
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