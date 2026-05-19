Las autopsias confirman el crimen machista en la casa cuartel de la Guardia Civil de Alicante

Las autopsias practicadas a los tres cadáveres de un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos encontrados en una vivienda del cuartel de Dolores (Alicante) el pasado sábado confirman el crimen machista, que era la principal línea de investigación.

Esa es la conclusión del examen forense practicado a los cuerpos sin vida de Marisol, de 51 años, su hijo, Alberto, de 24, y Mariano, de 55, que presuntamente mató a disparos a los dos primeros en dos habitaciones distintas antes de quitarse la vida con un tiro en la cabeza en otra estancia, según han informado este martes a EFE fuentes conocedoras del caso.

Las autopsias han sido realizadas en las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Alicante y se prevé que próximamente el juzgado de guardia, el número 3 de Orihuela, que se hizo cargo del caso pueda inhibirse a favor de otro especializado en violencia de género.

El crimen machista ha sido desde el principio la principal línea de la investigación, causando una honda consternación en Dolores, donde la familia era muy querida y conocida, ya que la pareja residía en la localidad desde 1996. Marisol, que era conductora y monitora del autobús escolar, era natural de Ibiza y se trasladó a la localidad acompañando a su marido, procedente de Jaén, que se asentó ese mismo año en la localidad como guardia civil nada más acabar la academia. El hijo de ambos nació y estudió en Dolores, aunque ahora estaba trabajando en un taller de Catral. La familia, aunque no era originaria del pueblo, había establecido fuertes vínculos sociales en este municipio de unos 8.500 habitantes y situado en plena huerta de la Vega Baja.

La consternación dejaba paso a la indignación cuando a lo largo de este martes los vecinos se han percatado de la esquela del guardia civil. En concreto, el cartel que se ha distribuido este lunes -durante el tercer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento- y que ha sido vox populi este martes, anuncia el fallecimiento de Mariano a los 55 años de edad: "Sus familiares ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa y su posterior despedida de suelo", que tendrá lugar este martes a las 19 horas en la capilla del tanatorio La Siempreviva de Alicante, el mismo lugar elegido para despedir a la mujer y al hijo dos días después -el jueves-, pese a las peticiones de los vecinos de la localidad para que fuera en el municipio donde ella había residido los últimos 30 años de su vida.

Por iniciativa de amigos y conocidos, también se está distribuyendo este martes un llamamiento a una misa en memoria de Marisol y Alberto, que se celebrará este viernes a las 20 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que finaliza con un cariñoso mensaje: "Hay sonrisas que jamás se olvidan, y la vuestra permanecerá para siempre como el reflejo del cariño y la luz que dejasteis en nuestras vidas. Vuestros amigos y todos los que tuvimos la suerte de conoceros nunca os olvidaremos".

Allegados de las víctimas recuerdan a madre e hijo muy unidos, siempre juntos. "Era una familia muy reservada, pero muy normal, sin ninguna muestra de que la pareja se llevara mal", prosiguen las mismas fuentes. "De puertas para adentro no sabemos", concluyen.

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