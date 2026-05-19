Detenido por el apuñalamiento de una mujer de 79 años hallada muerta en una casa incendiada en Granada

La Guardia Civil ha detenido este martes en Loja (Granada) a un joven de 27 años como presunto autor de la muerte a puñaladas de la mujer de 79 cuyo cadáver fue hallado la noche del domingo pasado en el interior de una vivienda incendiada en Ogíjares (Granada).

El detenido había mantenido una relación afectiva con una bisnieta de la fallecida, que ha trasladado además a los agentes un relato compatible con una posible situación de violencia machista vivida con él, ha informado el instituto armado.

Tras tener conocimiento de los hechos, la unidad orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada se hizo cargo de la investigación y llevó a cabo una inspección ocular de la vivienda incendiada y de sus alrededores para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

También recogieron testimonios de posibles testigos, según la Guardia Civil, que durante las actuaciones practicadas en la vivienda localizó además una plantación de marihuana.

Los agentes apreciaron que la víctima que yacía en el interior de la casa incendiada presentaba heridas en el tórax que podrían haber sido producidas por arma blanca, por lo que la investigación pasó a centrarse en la posible comisión de un homicidio.

Los primeros indicios apuntaron a este joven de 27 años ya que las diligencias practicadas permitieron situar al detenido en el lugar de los hechos, por lo que se activó un dispositivo para su localización.

Finalmente, pasadas las 19:00 horas de este martes y gracias a la colaboración de su familia, el joven ha sido localizado y detenido en la localidad de Loja.

La Guardia Civil le atribuye la presunta autoría de los delitos de homicidio, incendio, tráfico de drogas y violencia machista.

El fuego comenzó alrededor de las 20:50 horas de este pasado domingo en una vivienda de la calle Bolivia de Loma de Dílar, en Ogíjares.

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Además de la fallecida, también resultó afectada una mujer de 36 años que fue evacuada al Hospital Clínico San Cecilio de Granada y un hombre de 41 que rechazó ser trasladado para recibir atención médica.