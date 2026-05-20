Un joven armado con un cuchillo trata de apuñalar a otro y siembra el pánico en Santiago

Un joven armado con un cuchillo sembró el pánico este lunes en el Ensanche de Santiago. Este suceso se une a la larga lista de incidentes que en los últimos meses vienen denunciando desde la Asociación Raigame, y por los que desde hace tiempo piden más presión policial en el barrio para tratar de controlar el aumento de altercados violentos en las calles del centro de la capital de Galicia.

La escena ocurrió a media mañana en plena praza Roxa, epicentro del comercio en Compostela y un lugar muy transitado por todo tipo de personas a esa hora. Tal y como muestran las imágenes que acompañan a esta noticia y que en el día de ayer fueron publicadas en las redes sociales, dos hombres se enzarzan -por motivos que se desconocen- en una discusión en plena vía pública, durante la cual llegan a arrojarse por el aire algunas de las sillas de la terraza de la emblemática cafetería Krystal.

Momentos de auténtico pavor

Una trifulca que generó sorpresa y miedo entre los presentes, puesto que el nivel de violencia mostrado por estos individuos fue 'in crescendo' -pese al intento de algunos transeúntes de mediar entre ellos- hasta el punto en que uno de ellos saca un cuchillo que tenía oculto bajo sus ropas y hace ademán de apuñalar al otro en varias ocasiones. Unos instantes de auténtico pavor para aquellos que tranquilamente tomaban algo en la terraza del Krystal, como la chica a la que se escucha en el vídeo pidiendo a su acompañante que no medie porque uno de ellos empuña un arma blanca.

El joven armado con un cuchillo que este lunes sembró el pánico en el Ensanche / Salseo USC

Finalmente, la pelea entre estos dos hombres termina sin heridos y marchándose cada uno por su lado, pero vuelve a poner de manifiesto el incremento de inseguridad que desde hace tiempo denuncia la Asociación Raigame en el Ensanche de Santiago.

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El joven ya ha sido identificado

Según la información facilitada desde la Comisaría de la Policía Nacional de Santiago este martes, el joven que ayer intentó agredir a otro con un cuchillo en la praza Roxa, ya ha sido identificado. Asimismo, señalan que tras intervenirle un arma blanca, este varón ha sido propuesto para sanción administrativa.