La familia de Francisca Cadenas pide hacer una reconstrucción del crimen con los dos acusados o con "figurantes"

Desde que Julián y Manuel González fueron detenidos, el pasado 11 de marzo, y encarcelados, acusados de matar y descuartizar a su vecina Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), ninguno de los dos hermanos ha colaborado con los investigadores. Ahora la justicia les da otra oportunidad. Según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la familia de Francisca acaba de pedir al juez del caso que practique una reconstrucción de la desaparición y el asesinato de la mujer en Hornachos (Badajoz) y solicita que partipen en ella los dos acusados.

Pero la diligencia, que aún debe ser admitida por el juzgado de instrucción 1 de Villafranca de los Barros, solo puede llevarse a cabo con la intervención de Julián y de Lolo si ellos aceptan someterse a esa prueba voluntariamente. En este caso, la ley no permite que el juez les obligue a colaborar, como sí hizo el magistrado con otra prueba hace unos días, cuando ordenó a Julián que entregara una muestra de su ADN a los agentes de la UCO, después de que este se negara a hacerlo.

El callejón

Si Julián y Lolo deciden colaborar con la justicia esta vez, los dos hermanos saldrán de la prisión de Sevilla II y serán trasladados a Hornachos, donde recrearán, paso a paso y con todo detalle, acompañados de sus abogados, lo que hicieron la noche en que Francisca desapareció, el 9 de mayo de 2017.

La abogada de la familia de Francisca, Verónica Guerrero, solicita en su escrito al juez que la reconstrucción sea grabada en vídeo y que tenga como "punto de partida el momento en que doña Francisca salió del callejón/ pasadizo", tras acompañar a unos amigos y su hija hasta su coche, y "caminó en dirección a su domicilio". Le letrada quiere "reproducir la dinámica inmediatamente posterior en el entorno de la vivienda de los investigados, sita en la calle Nueva, número 3 de Hornachos, y durante todo el intervalo temporal hasta que finalizaron las búsquedas y la calle quedó solitaria en la mañana del día siguiente".

El objetivo de la prueba, apunta Guerrero en su escrito, es "contrastar si la versión de los investigados resulta compatible con el escenario físico, los tiempos disponibles, las líneas de visión y la secuencia fáctica resultante de las diligencias y pruebas practicadas".

La llegada de Manuel

La abogada de la familia de la víctima señala ocho puntos concretos sobre los que la reconstrucción podría arrojar luz para aclarar las circunstancias de la muerte de la mujer. Entre ellos, pide "fijar la presencia, ubicación y los movimientos" de Julián y Lolo aquella noche, tanto en el exterior como en el interior de su vivienda. También, "la llegada de Manuel al domicilio, con reproducción del trayecto realizado hasta la vivienda, indicación de su procedencia, recorrido seguido, hora aproximada de llegada, tiempo de desplazamiento y forma de acceso al inmueble".

Cabe recordar que, cuando la UCO encontró los restos de Francisca enterrados en casa de los dos hermanos, en marzo, Julián confesó haber golpeado y matado a la mujer la noche de su desaparición, después de que ella le sorprendiera consumiendo cocaína mientras cuidaba de su tío, enfermo y dependiente, y se lo afeara.

En su versión, incompatible con las lesiones halladas en el cuerpo de Francisca durante la autopsia, exculpó a su hermano Manuel y aseguró que aquella noche Lolo estaba en el hospital de Mérida cuidando del padre de ambos. Lo cierto es que a la hora en que desapareció Francisca, Manuel estaba fuera de Hornachos, pero volvió al pueblo una hora y media después de que se le perdiera el rastro, por lo que los investigadores y el juez creen que pudo participar en el crimen, sobre todo después de que las pesquisas no hayan permitido averiguar la hora exacta de la muerte de la mujer.

El agujero en el suelo

La reconstrucción del crimen solicitada ahora por la familia de Francisca podría aclarar así "las entradas, salidas y posibles trayectos realizados" aquella noche por Julián y Lolo, que deberán recrear lo ocurrido dentro de su casa desde que Francisca desapareció "hasta la madrugada del día siguiente", de acuerdo con el escrito enviado al juez.

Ni Julián ni Lolo han contado cuándo ni cómo escondieron los restos de su vecina bajo el suelo del patio de su casa, donde los agentes de la UCO los encontraron casi nueve años más tarde. Por eso, la familia de Francisca quiere que los dos hermanos reconstruyan todo lo que hicieron los días posteriores al crimen. Y en concreto, que reproduzcan "los movimientos, actuaciones, tiempos empleados, medios utilizados y la posible intervención de cada uno de los investigados en la realización del agujero o cavidad en el suelo del patio de su vivienda, así como el enterramiento y ocultación del cadáver de doña Francisca en dicho lugar, con indicación de los días y las horas en que dichas actuaciones pudieron llevarse a cabo".

Pueden negarse a participar

Si finalmente Julián y Manuel se nieguen a participar en la reconstrucción, la abogada de la acusación particular pide al juez que dicha diligencia se "practique igualmente con las diligencias y pruebas obrantes en autos, la intervención de la UCO y, en su caso, figurantes (guardias civiles) o medios técnicos que permitan reproducir la dinámica resultante de las actuaciones".

Consultado por este medio, el abogado de Julián, José Duarte, afirma que todavía "están por llegar los resultados de algunas pruebas", por lo que, añade, "vamos a ser prudentes. Si el resultado de esas pruebas es favorable, aceptaremos esa reconstrucción de hechos y solicitaremos que Julián haga una nueva declaración, más detallada que la que prestó".

Los hermanos no declararon

El abogado se muestra optimista tras las declaraciones, prestadas el viernes pasado, por varios familiares de Julián y Manuel, ante el juez. Asegura que "sus declaraciones fueron muy positivas para demostrar la no participación de Manuel en el crimen de Francisca". Sin embargo, este medio ha podido saber que los dos hermanos de los acusados se acogieron a la dispensa que la ley les ofrece para no declarar.

Además de la reconstrucción, la familia de Francisca ha pedido en su escrito al juez del caso que realice, con ayuda de los agentes y los medios técnicos de la UCO, una "grabación audiovisual técnica" del trayecto realizado por la mujer aquella noche y de las salidas de su hijo menor, José Antonio Meneses, en busca de su madre.

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Por último, la abogada de la familia solicita al juez que ordene dar traslado a la UCO, que no entró a investigar el caso hasta finales de 2024, de todas las declaraciones testificales, declaraciones de investigados y cualesquiera otras declaraciones que se hayan practicado durante la instrucción del caso. Una documentación necesaria para que los agentes que han resuelto el caso puedan comprobar, entre otras cuestiones, las "contradicciones o concordancias existentes entre los testimonios y su compatibilidad con los datos objetivos incorporados a la causa".