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Intervenidas 67 dosis de cocaína y 84 dosis en un punto de venta de droga de A Pobra do Caramiñal

La operación policial, denominada 'Congast', ha culminado con la detención de una vecina como presunta autora de un delito contra la salud pública

Efectos hallados durante el registro.

Efectos hallados durante el registro. / LOC

RAC

La Guardia Civil y la Policía de A Pobra do Caramiñal dan por desarticulado un punto de venta de estupefacientes en esta localidad con la detención de una vecina como autora de un delito contra la salud pública en la llamada operación ‘Congast’. Agentes de la Policía Local sorprendieron a la mujer cuando intentaba realizar una venta de droga y le intervinieron seis dosis individuales de cocaína, tres de heroína y dinero en monedas. Tras ser detenida y a raíz de “numerosos indicios de su supuesta actividad ilícita”, se efectuó el registro de su vivienda, donde se hallaron 67 dosis de cocaína, 84 dosis de heroína y 1.189 euros en moneda fraccionada, además de diverso material para manipulación y confección de las dosis individuales de las sustancias estupefacientes y un puño americano con doble función de pistola de descargas eléctricas.

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