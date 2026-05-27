Investigación
Muere un niño tras caer por la ventana de un piso en Zaragoza
En el lugar de los hechos se han personados varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y el Grupo de Homicidios
A. T. B.
Zaragoza
Un niño ha muerto este miércoles en Zaragoza tras precipitarse por la ventana de un piso de la calle Monasterio de Obarra, cerca del parque Torreramona, en Las Fuentes.
En el lugar de los hechos se han personados varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y el Grupo de Homicidios, que investiga lo sucedido.
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