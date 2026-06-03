Incautados 1 kilo de cocaína y 255.000 euros en una operación de la Policía Nacional en Narón
Dos de los tres detenidos han ingresado en prisión
Dos de los tres detenidos en Narón por delitos de tráfico de drogas han ingresado en prisión, según ha decretado la autoridad judicial en las últimas horas, después de que una operación desarrollada por la UDYCO y la Comisaría Local de Ferrol permitiese la incautación de 1 kilo de cocaína y 255.000 euros.
El pasado 30 de mayo, la Policía Nacional interceptó un vehículo, sobre el que había establecido vigilancia previamente, cuando entraba en un taller. Una de las personas que se encontraba en el interior del local trató de cerrar el portón, pero fue interrumpida por los agentes que accedieron al local. La policía explica que otra de las personas que se encontraban en el taller trató de huir del lugar en otro vehículo por una salida alternativa, pero fue finalmente interceptado por el dispositivo policial establecido para la operación.
En el interior del taller, la Policía Nacional se incautó de un kilogramo de cocaína, una pistola y munición. También la inspección realizada al vehículo permitió comprobar que se trataba de un coche “caleteado”, según explican, modificado con huecos para ocultar sustancias, objetos prohibidos y dinero en su interior.
En un compartimento oculto en la defensa delantera, tras la matrícula, se hallaron 255.000 euros en billetes. Los dos varones que se encontraban en el taller, así como el conductor del vehículo, fueron detenidos por sendos delitos contra la salud pública.
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