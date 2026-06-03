Investigación
Investigan la muerte de una bebé de 14 meses en Sevilla tras sufrir graves quemaduras al bañarla la pareja de su madre
La pequeña ha fallecido tras permanecer dos meses ingresada
La progenitora niega que se trate de un accidente
EFE
La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 14 meses a causa de las quemaduras sufridas mientras presuntamente la bañaba la pareja de su madre, por las que la menor ha estado dos meses ingresada en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, presuntamente la pareja de la madre estaba bañando a la bebé en la localidad sevillana de Bormujos, cuando la progenitora advirtió que la niña tenía quemaduras graves en la piel, por lo que fue derivada de urgencia al citado hospital.
Cuando ingresó, el equipo médico avisó a la Policía Nacional debido a la situación de la menor, que falleció el pasado viernes.
La niña sufría quemaduras en aproximadamente el 60% de su cuerpo, de las que no se pudo recuperar.
La madre, en declaraciones a Canal Sur, ha negado que se tratase de un accidente, ya que si así hubiese sido solo se habría quemado una parte del cuerpo, además de que su pareja no tenía quemadura alguna.
La investigación la coordina el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Sevilla junto a un juzgado de la capital.
- Un aficionado del Deportivo justifica por qué se llevó un asiento de Riazor: 'No está bien lo que hice, pero tiene un valor emocional enorme
- Los daños de Riazor tras la invasión por el ascenso del Deportivo obligan a coser césped natural a mano para llegar al España-Irak
- La histórica panadería de Arteixo que sigue haciendo el pan como hace un siglo: 'De pequeño me dormía en los sacos de harina
- Marcos López, mejor instalador joven en la provincia de A Coruña: “Quiero ser electricista porque hay mucho futuro, tener una carrera ya no te asegura nada”
- Al rescate del antiguo jardín y el bosque del pazo de Baldomir: 'Es una península anclada a otro tiempo
- Medio siglo de la inundación que da de beber a A Coruña: cuando Cecebre anegó casas, fincas y hasta un secadero de algas
- Fallece un hombre de 41 años tras un accidente de tráfico en Abegondo
- El regreso de la taberna de A Coruña que une la gastronomía de Galicia y Japón: 'La conexión de nuestras cocinas es clarísima