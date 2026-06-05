La Guardia Civil investiga a una mujer por un atropello mortal en Vilanova

La Guardia Civil de Pontevedra investiga a una mujer de 54 años por su presunta implicación en un atropello mortal registrado en la madrugada del pasado 23 de mayo en el término municipal de Vilanova de Arousa. La conductora figura como presunta autora de los delitos de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente, después de que el vehículo que conducía arrollase a una persona que se encontraba tendida en la calzada.

La investigación ha sido desarrollada por componentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico —GIAT— del Subsector de Tráfico de Pontevedra, que llevaron a cabo las pesquisas necesarias para tratar de localizar al vehículo implicado en el siniestro y, posteriormente, identificar a la persona que presuntamente lo conducía en el momento de los hechos.

El atropello se produjo a las 01.55 horas del día 23 de mayo, a la altura del kilómetro 0,200 de la carretera PO-530, que une Tremoedo y Deiro, en sentido Vilanova de Arousa. En ese punto, según la información facilitada por la Guardia Civil, una persona se encontraba tendida en medio del carril derecho de circulación.

Una pareja que circulaba por la vía se percató de la presencia del peatón y detuvo su vehículo para auxiliarlo. Al mismo tiempo, trató de señalizar la zona con el objetivo de evitar que la persona tendida en la calzada fuese arrollada por otros vehículos que pudiesen circular por la carretera en ese momento.

Fue entonces cuando apareció un turismo que atropelló y arrolló a la víctima, desplazándola aproximadamente 100 metros. Como consecuencia del impacto, la persona falleció en el acto. Tras el siniestro, el vehículo implicado abandonó el lugar sin que su conductor o conductora prestase auxilio a la víctima ni adoptase medida alguna relacionada con el accidente.

A partir de ese momento, los agentes del GIAT iniciaron una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Las labores de búsqueda, análisis e inspección permitieron finalmente localizar e identificar el vehículo presuntamente implicado en el atropello mortal. Posteriormente, los investigadores identificaron también a su conductora, una mujer de 54 años, que ha pasado a figurar como investigada por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente.

Las actuaciones policiales han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Además, el vehículo ha quedado intervenido para la práctica de las correspondientes inspecciones técnicas, que permitirán avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del siniestro.

Desde la Guardia Civil recuerdan que el homicidio por imprudencia cometido con vehículo a motor está tipificado en el Código Penal y puede conllevar penas de prisión, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Del mismo modo, el artículo 382 bis del Código Penal castiga el abandono del lugar del accidente cuando el hecho tenga origen imprudente, también con penas de prisión y retirada del permiso de conducción.

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La Guardia Civil insiste, además, en la obligación de detenerse, señalizar correctamente el lugar del siniestro y avisar de inmediato a los servicios de emergencia en caso de accidente. También subraya la importancia de prestar auxilio siempre que sea posible y seguro hacerlo, así como de mantener una conducta responsable y solidaria en la vía pública.