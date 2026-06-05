Un hombre mata en Málaga a su pareja con un arma de fuego

Un hombre de 56 años ha matado en Málaga con un arma de fuego su pareja, una mujer de 51 años, y después se ha suicidado.

La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación trasel hallazgo de los cadáveres este viernes en una vivienda de la ciudad ha informado que se trata de un nuevo caso de un caso de violencia machista.

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En la vivienda donde se ha hallado el cadáver de la mujer, situada en la barriada de La Palma de Málaga, también se ha encontrado muerto un hombre de 56 años