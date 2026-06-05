Patricia Campos, exmilitar, detenida por presuntos malos tratos a sus hijos: “Son falsos. Nos han hecho un daño terrible”

La exmilitar castellonense Patricia Campos, conocida por ser la primera mujer de la Armada española en pilotar un reactor, defensora de los derechos humanos y colaboradora habitual como comentarista en medios deportivos por su condición de entrenadora, ha sido detenida junto a su mujer por presuntos malos tratos a sus dos hijos adoptados, unos episodios que ella niega.

Campos y su pareja fueron detenidas este jueves por la Guardia Civil y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Massamagrell, en Valencia, como presuntas autoras de un delito continuado de malos tratos en el ámbito familiar contra sus dos hijos adoptados, según ha podido confirmar EFE.

Patricia Campos ha sido la primera y única mujer en pilotar un reactor en la Armada española. / Mediterráneo

Los menores, de 12 y 15 años, fueron adoptados en Uganda en 2019 y relatan en sus declaraciones castigos físicos como golpes con el cinturón, humillaciones, restricciones de comida y amenazas, además de haber sido amenazados con ser devueltos a África.

El juzgado ha prohibido a ambas acercarse o comunicarse con los menores a una distancia de 500 metros y los adolescentes permanecen en un centro bajo la tutela de la Generalitat valenciana.

Niega las acusaciones

Ante la información publicada, Patricia Campos ha emitido un comunicado en el que se declara inocente tras “las graves acusaciones de presuntos malos tratos” vertidas contra ella y su pareja.

“Como ya sostuve en mi declaración” judicial, señala la exmilitar, “niego rotundamente haber ejercido cualquier tipo de maltrato físico o psicológico hacia mis hijos, y al respecto, me gustaría aclarar algunos hechos”.

“Nuestros dos hijos adoptivos, de 12 y 15 años, han presentado una denuncia en la que nos acusan de malos tratos, unos hechos que son absoluta y radicalmente falsos, así como totalmente contrarios a la realidad del entorno familiar que les hemos procurado desde su llegada en el año 2021”, continúa.

Por contra, “desgraciadamente, a lo largo de los años de convivencia en casa se han producido numerosos episodios ante los que nosotras, las dos acusadas, hemos sido en realidad las víctimas. Algunos hechos constan desde hace tiempo en la Justicia, y otros, por vergüenza propia, han sido silenciados, pero todos ellos demostrarán la inocencia que hoy proclamamos de forma categórica”.

Su defensa

“Nuestro compromiso con la adopción, la estabilidad emocional y la responsabilidad nunca han sido alterados a pesar de las dificultades que, como madres, hemos sufrido a lo largo de este tiempo de forma injusta. Siempre hemos puesto un empeño infinito por resolver cada uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado como madres, siempre desde la conciliación y la búsqueda permanente de soluciones constructivas con expertos terapeutas que no resultaran traumáticas para nuestros hijos”, añade el comunicado.

La ondense Patricia Campos ha organizado numerosos actos benéficios relacionados con el fútbol. / Erik Pradas

Campos afirma creer “firmemente” en la adopción responsable, en la atención emocional, el amor maternal y la protección que merece cualquier niño o niña procedente de otro país, en el ámbito de una familia de adopción.

En ese sentido, se declaran “completamente en contra del empleo de comportamientos agresivos en la relación con los hijos”. “Nuestro modelo de familia es absolutamente contrario a este tipo de prácticas que jamás hemos usado en el contexto familiar con nuestros hijos”, asegura Patricia Campos, quien apela a la “prudencia” en la valoración que pueda hacer la opinión pública “tanto por la condición de menores de edad de los adolescentes” como por el principio de presunción de inocencia que les asiste a ambas.

A disposición de la justicia

“Sentimos una profunda decepción y tristeza por lo acontecido. Es doloroso ver cómo una trayectoria de años dedicada al activismo por los derechos humanos y a proyectos solidarios —que fueron precisamente los que nos llevaron a conocer y adoptar a mis hijos en Uganda— se ve empañada por un relato que no se ajusta a la realidad de nuestro hogar”, asevera.

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Asimismo, Campos dice mantener “un compromiso firme y una creencia inquebrantable en la justicia”, está “a entera disposición de las autoridades para esclarecer cada una de las acusaciones, con la seguridad de que la verdad estará siempre por encima de todo y prevalecerá tras la instrucción de la causa”, y reclama respeto por su intimidad y el proceso judicial mientras se dirime este caso.