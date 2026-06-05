Ames
Detenida una pareja acusada de acceder a garajes de Milladoiro para desvalijar vehículos de noche
Robaban y hurtaban presuntamente en los coches y el recinto aprovechando por descuido la apertura de los portones
Investigan a un tercer sujeto de 23 años por su presunta colaboración en la logística, y también les atribuyen estafas
Marcos Manteiga Outeiro
Efectivos del puesto de la Guardia Civil de Milladoiro-Ames, acaban de detener, en colaboración con la Policía Local, a un varón de 36 años y una mujer de 19 años, investigando también a un tercer sujeto de 23 años, como presuntos autores de varios ilícitos penales de robo con fuerza, hurto y estafa.
Aumento significativo
La investigación, en el marco de la Operación Quimique, se inició a mediados del pasado mes de marzo tras detectarse un incremento significativo de hechos delictivos contra el patrimonio en el núcleo urbano de O Milladoiro. La mayoría de los ilícitos consistían en robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios y hurtos dentro de los mismos recintos.
En cuanto a la forma de proceder, los investigados accedían al interior de los garajes comunitarios durante las horas nocturnas, aprovechando la entrada o salida de los vehículos de los residentes. Una vez en el interior, sustraían de forma indiscriminada efectos variados tales como prendas deportivas, documentación personal, dinero en efectivo, herramientas, dispositivos electrónicos y bicicletas.
En Santiago
Posteriormente, el pasado 16 de mayo se localizó al principal encausado en la ciudad de Santiago de Compostela e, igualmente, se arrestó a su pareja, quien presuntamente colaboraba en la estructura delictiva mediante la venta de los efectos sustraídos en un establecimiento de compraventa de segunda mano. Para finalizar, se formalizó la investigación de un tercer varón de 23 años por su implicación directa en la logística de los hechos descritos.
El valor total de los objetos sustraídos y de los daños causados en los vehículos supera los 7.000 euros. Además, se constató el uso fraudulento de una tarjeta bancaria sustraída en un establecimiento de máquinas expendedoras de la localidad, constituyendo un presunto delito de estafa.
Devolución a los dueños
Fruto del desarrollo de las pesquisas, parte de los efectos sustraídos han sido recuperados y restituidos a sus legítimos propietarios. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Santiago.
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