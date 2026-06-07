Muere un joven de Soutomaior en una salida de vía en Ponte Caldelas
El fallecido tenía 29 años y otro ocupante del turismo, de 26, resultó herido grave y fue trasladado al hospital
R. P.
Un joven vecino de Soutomaior de 29 años ha muerto y otro, de 26, ha resultado herido grave tras una salida de vía registrada en Ponte Caldelas. El accidente se produjo alrededor de las 23.20 horas de ayer en el kilómetro 7 de la PO-244, la carretera que une la villa pontecaldelana con el municipio de residencia de los implicados.
Según la información facilitada por el 112 Galicia, el turismo en el que viajaban estas dos personas chocó contra un árbol y cayó por un terraplén, en el lugar de Silvoso.
Tras recibir el aviso, el 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros do Morrazo y a la Guardia Civil de Tráfico.
No fue necesaria la excarcelación para liberar a los ocupantes del vehículo. Sin embargo, una de las personas implicadas falleció a consecuencia del accidente, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvarle la vida. El otro ocupante fue evacuado al hospital por el personal sanitario.
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