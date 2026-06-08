Justicia
Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid
El magistrado considera a Antonio P.C culpable de un delito de lesiones psíquicas por el maltrato al que sometía a Leticia
EFE
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Antonio P.C., un capitán del Ejército de Tierra, a 11 años y medio de prisión por el asesinato de Leticia, su esposa y enfermera en el Gregorio Marañón, a la que estranguló frente a su hija de tres años en noviembre de 2023 en Madrid.
En consonancia con el veredicto emitido por un jurado popular, el juez considera en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, al acusado culpable de un delito de asesinato, cuya pena se establece en 11 años al concurrir la eximente incompleta de trastorno mental y las atenuantes de confesión y reparación del daño.
Asimismo, el magistrado considera a Antonio P.C., en prisión provisional desde 2023, culpable de un delito de lesiones psíquicas por el maltrato al que sometía a Leticia T.C. y por el que procede imponerle una pena de 6 meses de prisión.
Además, el tribunal le sentencia a 10 años de libertad vigilada una vez que cumpla su condena, que no se acerque a menos de 500 metros de ninguno de sus hijos durante 13 años y que indemnice a estos y a los padres de la víctima con un total de 500.000 euros.
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