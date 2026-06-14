Acción Policial
Caballitos, persecuciones y seis motoristas detenidos por conducción temeraria en la A7
Los motoristas quedaron a través de las redes sociales y circulaban en un grupo de 25 cuando fueron soprendidos por la Guardia Civil a la altura de Torrent
Redacción Levante-EMV
La Guardia Civil ha detenido a seis motoristas por conducción temeraria en grupo en la A7, después de que los implicados se organizaran a través de las redes sociales para circular por la citada autovía poniendo en grave riesgo la integridad del resto de conductores.
Sobre las 18:00 horas de ayer sábado 15 de junio, numerosos ciudadanos avisaron sobre la circulación temeraria de un grupo de unos 25 motoristas, quienes estaban realizando caballitos y reteniendo la circulación en la A7 a la altura del municipio de Torrent.
Agentes de la Guardia Civil acudieron al aviso y desplegaron un dispositivo con el que se logró detener a seis conductores por delitos contra la seguridad vial de conducción temeraria, entre otros. No se descartan más detenciones en los próximos días.
Tal como se puede ver en un vídeo, los agentes intentaron detener el tráfico negligente de los motoristas y algún quad sin llegar a conseguirlo, dado que los conductores fueron zigzagueando –en el vídeo se les ve sorprendidos por el operativo– para zafarse de los agentes. Según se ve en las imágenes, algún motorista llegó a atravesar zonas de tierra con su vehículo.
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