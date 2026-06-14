Vuelca un vagón de un tren turístico en Málaga: 18 heridos, nueve de ellos menores

Dieciocho personas resultaron heridas de diversa consideración este sábado por la noche tras el vuelco de uno de los vagones de un tren turístico que circulaba por Cártama Pueblo con motivo de la Ruta de la Tapa y el Cóctel. Entre los afectados hay nueve menores de edad, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, según el balance trasladado por fuentes de la Diputación de Málaga.

Se desconocen por el momento las causas del vuelco

El siniestro se produjo alrededor de las 21.40 horas en la calle Santo Cristo, en la zona de Cártama Pueblo. En el tren viajaban unas treinta personas en el momento del accidente, cuyas causas se desconocen por el momento y tendrán que ser esclarecidas por los servicios competentes.

A pesar del aparatoso vuelco, las primeras informaciones facilitadas por los efectivos desplazados al lugar apuntan a que no hay que lamentar heridos de gravedad. Los afectados fueron atendidos inicialmente en la zona por los servicios de emergencia y, posteriormente, trasladados a distintos centros hospitalarios, bien en ambulancia o por sus propios medios. Todos ellos presentaban lesiones de diversa consideración tras el vuelco del vagón.

Asegurar la zona del siniestro

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, servicios de emergencias sanitarias, Conservación de Carreteras y miembros del gobierno municipal. La intervención se centró en la atención a los heridos, la asistencia a los ocupantes del tren y la seguridad de la zona tras el siniestro.

Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga procedente del parque de Coín participó en el dispositivo desplegado en la calle Santo Cristo. Según han informado este domingo fuentes de la Diputación, los bomberos realizaron labores de primeros auxilios en apoyo a los servicios sanitarios.

Además de colaborar en la asistencia a los accidentados, los efectivos del Consorcio llevaron a cabo tareas preventivas y de apoyo en la estabilización del vagón volcado, con el objetivo de evitar nuevos riesgos durante la intervención de los equipos de emergencia.

Amplio dispositivo de seguridad

El accidente movilizó a un amplio dispositivo de seguridad y asistencia en Cártama Pueblo, donde se encontraba el tren turístico con una treintena de ocupantes. Por ahora no han trascendido las circunstancias concretas en las que se produjo el vuelco ni los factores que pudieron provocar el siniestro.

Noticias relacionadas

Las actuaciones de los servicios de emergencia permitieron atender a los heridos en el lugar y organizar su traslado a centros sanitarios. La investigación deberá determinar ahora las posibles causas del accidente.