La Policía Nacional investiga la desaparición de la prima del ciclista Tadej Pogacar: buscan a la niña y a su madre

La Policía Nacional ya investiga la desaparición de la prima del ciclista Tadej Pogacar. Han pasado casi cinco años desde que su familia vio por última vez a la niña, que entonces tenía 10 años, el 1 de noviembre de 2021, en la casa del padre de la menor, Peter Pogacar, en Eslovenia. Dos días después, la madre de Julija se la llevó y salió con ella del país, sin rumbo conocido y haciendo que la niña rompiera su relación con su padre, sus hermanos, sus primos, sus tíos y los compañeros del colegio donde cursaba quinto de primaria.

Desde entonces, la justicia eslovena y Europol buscan a la mujer y a su hija y acusan a Melissa Smrekar de sustraer, ocultar y aislar a la niña. Como adelantó el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, Peter, el padre de Julija, ha viajado a España siguiendo una nueva pista que indica que su expareja podría estar escondida, junto a su hija, en nuestro país.

Gran Canaria

La información que maneja Peter Pogacar sitúa a las dos, madre e hija, en Gran Canaria, donde, según ha sabido este medio, la Policía ya investiga el caso. De hecho, este lunes el hombre se reunirá en la isla con agentes de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer), con experiencia en la resolución de desapariciones de menores y secuestros parentales. También, con especialistas del Servicio de Información de la Policía que lucha contra las sectas destructivas.

Última fotografía que Peter Pogacar hizo junto a su hija Julija, antes de su expareja huyera con la niña. / CEDIDA POR PETER POGACAR

El padre de Julija presentará una denuncia contra su expareja en España (como ya hizo en su país) y aportará a los agentes nuevos datos que podrían ayudar a averiguar el paradero de la niña. Entre ellos, que Melisa podría haberse ido "influenciada por el grupo que sigue a la gurú antivacunas Lana Praner, quien sostiene cosas como que durante las pruebas médicas nos introducen microchips en el cuerpo para rastrearnos y que a través del 5G y otras tecnologías nos someten y controlan", como explicó Peter a este medio hace unos días.

Cartas desde Cataluña, Alicante y Galicia

El padre de Julija también entregará a la policía española doce cartas manuscritas que su expareja, de la que se separó cuando su hija tenía un año, ha enviado en los últimos meses a Eslovenia, a casa de su familia, a la policía y a varios medios de comunicación. Todas esas misivas fueron enviadas desde España. En concreto, desde Negreira (A Coruña), Alicante y San Cugat del Vallés (Barcelona).

En esas cartas, a las que ha accedido este medio, la expareja de Peter desvincula su huida de la gurú Lana Praner, con la que admite haber estado en contacto, asegura que ella y la niña están bien y afirma que tuvieron que irse de Eslovenia huyendo de "la violencia psicológica que Peter ejercía a puertas cerradas", hechos que nunca denunció ante la policía ni la justicia de su país.

"No estamos con Lana"

"Siento que estéis tristes, decepcionados y furiosos de que haya hecho lo que hice. Sentí que tenía que hacerlo, armarme de valor y cerrar ciertas cosas. Allí yo era una sombra de mí misma y sentía como si estuviera atrapada en una telaraña", escribe a sus hijos mayores.

"Julija está bien. Por favor, hacédselo saber también a Peter, que no se preocupe. Ella está viviendo un viaje interesante y quiero transmitiros que la vida da muchas oportunidades, aunque antes pensáramos que es solo escuela, trabajo, dinero... Os deseo que vosotros también veáis el mundo. No estamos con Lana, así que podéis comunicar que no culpéis a otras personas por las decisiones que tomo yo sola", añade en una de sus cartas.

"Aislamiento total"

Para la jueza que investiga el caso en Eslovenia estas explicaciones no son suficientes. Un mes después de que Melisa desapareciera con la niña, la magistrada le retiró la custodia, se la dio al padre y acusó a la mujer de "ocultar deliberadamente" a su hija y de poner a la menor en "riesgo inminente". En una de sus resoluciones judiciales, a las que ha accedido este medio, la magistrada concluye que Melisa está causando un "daño irreparable" a la menor como consecuencia de su "abrupta desescolarización, el ocultamiento prolongado de la menor en un paradero desconocido" y el "aislamiento total de su entorno familiar habitual".

Peter Pogacar, pegando carteles por la desaparición de su hija y de su exmujer en una tienda de Fontanales (Gran Canaria). / CEDIDA POR PETER POGACAR

Peter está desesperado por saber que su hija está bien. Estos días se afana, con ayuda de su hermana, que habla español, en pegar carteles por varias localidades de Gran Canaria y preguntar a los vecinos de la zona. Está preocupado por encontrarla, pero también por el estado de la niña: "Melisa hizo que Julija también asistiera a las charlas de la gurú Lana Praner. Los meses antes de desaparecer con su madre, mi hija hablaba completamente adoctrinada", afirma Peter.

Las vacunas y el 5G

El hombre guarda un audio de la niña, grabado en pleno confinamiento por el coronavirus, once meses antes de que Melisa se llevara a Julija, en el que la menor, con tan solo nueve años, dice: "Los que creen en las mascarillas, los que creen en el 5G, en las vacunas y no voy a enumerar más porque hay mil millones de cosas, también en los aviones y esas cosas, bueno, esa persona tiene una debilidad, porque no ve las cosas que podría ver (...) cuando ya han hecho cosas tan enfermas... te digo que Eslovenia no saldrá de esto".

En esa misma grabación se oye a Julija hablando con su madre de la necesidad de marcharse de Eslovenia para "salvarse" y asegura que las "svetlobice" (seres de luz, divinidades) las ayudarán a llegar a un nuevo lugar, donde estarán a salvo, lejos de la tecnología, y donde no necesitarán dinero, trabajo, ordenadores, televisor ni teléfono.

"No repetir errores"

Peter cuenta en España con la ayuda de Noelia Bru, presidenta de AFISE (Asociación de Apoyo a Afectados e Información sobre Sectas). La propia Noelia sufrió en primer persona la desaparición de su prima, Patricia Aguilar, durante un año y medio, hasta que la joven española fue rescatada de las garras de un gurú en la selva de Perú, en 2018.

"En casos como el de Peter, lo importante es contar con el testimonio de otras personas que han pasado por el mismo problema para no repetir los mismos errores. Cuando a la desaparición de un familiar se une que este pueda estar bajo el influjo de una secta destructiva, se dan una serie de connotaciones que requieren que ese caso se trate con especial cuidado. Hay cosas que se aconseja hacer en casos de desaparición que son contraproducentes en estos ejemplos, donde puede haber una manipulación detrás", cuenta Bru.

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La presidenta de AFISE explica que tampoco se suele abordar de la misma manera una desaparición que acaba de producirse que casos como el de la hija de Peter: "Julija lleva desaparecida casi cinco años. A Peter, como a mí y a mi familia nos pasó en su día, se le están agotando los recursos para encontrarla. Por eso, ha tomado la decisión de dar publicidad al caso y viajar a España para tomar las riendas de la búsqueda, pedir colaboración ciudadana y ponerse a disposición de la policía española en lo que pueda ser útil".