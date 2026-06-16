Accidente aéreo
Herido el piloto de una avioneta tras chocar contra una torre de alta tensión en Sevilla
El piloto de la aeronave, que realizaba labores de fumigación, ha sido trasladado a un centro hospitalario tras el accidente en Isla Mayor
Claudio Guarino
El piloto de una avioneta ha resultado herido este martes en el municipio sevillano de Isla Mayor después de que la aeronave, que realizaba labores de fumigación, chocara contra una torre de alta tensión y acabara precipitándose al suelo.
Emergencias 112 Andalucía ha informado de que a las 6:58 horas se ha recibido un aviso de que la avioneta se había precipitado cerca de la carretera A-8053.
A la zona se ha derivado un dispositivo formado por Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios y bomberos.
Las dotaciones de los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor y los voluntarios de Pilas, en la provincia de Sevilla, liberaron y estabilizaron al piloto, que ha sido trasladado a un centro hospitalario.
Los bomberos siguen en la zona controlando el derrame de combustible sobre el pavimento.
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