Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé

La Guardia Civil ha detenido este jueves al hombre de 43 años que se fugó tras agredir a su expareja y raptar a su bebé en Ponte Caldelas. Agentes de la Benemérita lo arrestaron a las 08:09 hora de esta mañana en la finca de la vivienda de la víctima, en la parroquia de Tourón. En el operativo participaron cuatro patrullas, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso de drones.

El presunto autor del ataque machista fue detenido en virtud de una requisitoria anterior y vigente de arresto e ingreso en la cárcel, tal y como adelantó Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN. Fue trasladado a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, donde espera su paso a disposición de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra, en funciones de guardia y especializado en violencia sobre la mujer. Pasará por los hechos recientes y por las requisitorias de ingreso en prisión previas por condenas impuestas por la sección penal pontevedresa, concreta el TSXG.

Según explica la Guardia Civil, ahora se iniciarán las diligencias con respecto a la agresión cometida contra su expareja y la huida con su hijo, de 13 meses.

El hombre pasó día y medio fugado, desde el martes por la tarde. Entonces, sobre las 16.30 horas, saltaba la alerta en la parroquia de Tourón, cuando un vecino halló a la mujer tirada en el suelo en el exterior de su casa. Su expareja, presuntamente, la había agredido y había huido con el bebé de ambos al monte. El pequeño fue hallado horas después en las inmediaciones de la casa rectoral sano y salvo. Allí lo había abandonado su padre.

La mujer, que tuvo que ser atendida en un centro hospitalario, y el menor permanecieron bajo protección para garantizar su seguridad en todo momento, según informaron fuentes oficiales a FARO.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó el «extraordinario trabajo de la Guardia Civil durante las últimas horas ante un operativo complejo, desarrollado en una zona forestal». En él participaron participaron un helicóptero, drones, perros de detección de personas, «incontables» patrullas e incluso el Seprona.

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«La profesionalidad, capacidad de coordinación y dedicación de los agentes fueron determinantes para localizar al menor y culminar con la detención del presunto agresor», ensalzó Losada.