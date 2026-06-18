Ponte Caldelas, en vilo por el fugado que secuestró a su bebé: «La Guardia Civil ya venía a buscarlo varias veces al mes»

La conocida tranquilidad del lugar de Tourón, en Ponte Caldelas, se ha quedado rota esta semana por un presunto caso de violencia de género que mantiene desplegado un amplio dispositivo de la Guardia Civil. A última hora de la tarde de este miércoles, los agentes continuaban buscando al hombre de 43 años que el martes, pasadas las cuatro de la tarde, presuntamente habría agredido a su expareja y se llevó al hijo de ambos, al que poco después abandonó en las inmediaciones de la Casa Rectoral.

La mujer, que tuvo que ser atendida en un centro hospitalario, y el menor permanecen bajo protección para garantizar su seguridad en todo momento, según informaron fuentes oficiales a FARO.

En Tourón, un núcleo de viviendas dispersas y pistas estrechas, la presencia de patrullas se dejó notar desde el mismo martes. Este miércoles, según pudo comprobar este periódico, los agentes recorrieron una y otra vez distintos puntos del municipio de Ponte Caldelas y vigilaron también los accesos desde Pontevedra, dentro del operativo activado para localizar al presunto agresor.

Los testimonios recogidos por Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN, en la zona coinciden en que la situación no era completamente desconocida para el vecindario. Varios residentes aseguran que la Guardia Civil ya había acudido en anteriores ocasiones a la vivienda familiar. «Venían de vez en cuando. Hasta tres, cuatro o cinco veces al mes», explicaban vecinos del entorno.

Un coche de la Guardia Civil patrulla en el lugar de Tourón, Ponte Caldelas, este miércoles. / Gustavo Santos

Algunos residentes sostenían que el hombre seguía acudiendo con frecuencia a la casa hasta fechas recientes. «Aquí vivían la pareja y el hijo de ambos. No sabíamos que se hubiesen separado», comentaba un vecino, sorprendido por la gravedad de lo ocurrido.

La preocupación por la víctima era hoy evidente entre quienes conocen a la familia. «Gracias a Dios que no pasó nada más», señalaban en el lugar.

Otros vecinos apuntaban que los problemas del hombre con la justicia eran conocidos en la zona. «Estaba en busca. Por eso venía de vez en cuando la Guardia Civil a ver si lo encontraban», afirmaban.

Según las fuentes consultadas, el hombre tenía una condena firme y no se había presentado para su ingreso en prisión.

La plaza de la Casa Rectoral, donde fue abandonado el bebé. | GUSTAVO SANTOS

Aviso de un vecino

Fue un vecino quien alertó al 112 tras escuchar gritos en el exterior de la vivienda. Al salir, encontró a la víctima tirada en el suelo. Poco después, el presunto agresor huyó con el menor, hijo de ambos. Eran poco antes de las cuatro y media de la tarde. Horas más tarde, el niño fue localizado sano y salvo en las inmediaciones.

El suceso causó especial impacto entre los residentes porque, según relató otro vecino de Tourón, nada hacía presagiar un desenlace de estas características. «Ese mismo día toda la familia fue a comer junta», a un conocido restaurante de la zona, aseguró.

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Tras la agresión y la huida, la Guardia Civil puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron varias patrullas, perros especializados, drones, un helicóptero y agentes del Seprona. A última hora de este miércoles, el operativo continuaba activo en Ponte Caldelas y su entorno, mientras Tourón seguía pendiente de una búsqueda que ha alterado por completo su rutina.