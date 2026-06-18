Atropello múltiple
Tres jóvenes heridas al ser atropelladas en un paso de peatones en Silleda
Testigos presenciales relataron que el impacto fue 'tremendo' y que las jóvenes salieron volando unos siete metros
Xan Salgueiro
Tres vecinas de Silleda de unos 20 años resultaron heridas de diferente consideración al ser atropelladas en la calle Pintor Colmeiro en torno a las 23:00 horas de este miércoles, 17 de junio. Fueron embestidas en el paso de peatones situado en el cruce de esta vía con la calle Trasdeza (N-525) por un coche procedente de la carretera nacional. El conductor, un joven del mismo municipio, resultó aparentemente ileso.
A consecuencia del violento impacto, las tres chicas quedaron tendidas sobre la calzada: Unaa tenía un fuerte golpe en la cabeza y, según testigos presenciales, sangraba por un oído; fue la primera en ser evacuada en ambulancia. Las otras dos viandantes presentaban contusiones en las extremidades inferiores y también fueron trasladadas en sendas ambulancias.
El suceso causó gran expectación en el pueblo en un momento en que había mucha gente en la calle y, sobre todo, en la terraza del Bodegón Trujillo, situado justo en la intersección en donde se produjo. De hecho, fueron algunos vecinos los que llamaron a los servicios de emergencias. "El golpe fue tremendo, salieron volando unos siete metros", relata una pareja que vio el atropello.
Las personas que dieron el aviso aseguran que las ambulancias tardaron más de media hora en llegar, tiempo durante el cuál las tres jóvenes permanecieron tiradas sobre el asfalto, atendidas por vecinos, conocidos y familiares que fueron llegando a la zona. El conductor se puso desde el primer momento a disposición de las autoridades, y su coche no fue retirado del lugar en donde quedó frenado hasta que terminaron los atestados. Acudieron la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.
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