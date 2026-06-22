Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El nuevo paseo de la ría ultima su aperturaVuelve el intercambio de cromos con el MundialEl Liceo pierde y se conjura para la noche de San JuanEl eclipse adelanta la temporada alta de crucerosGijselhart inicia el puzle en el mercado de fichajesLa panadería rural que conquista A CoruñaHuelga del comercio de alimentación
instagramlinkedin

Encuentran muerto al vecino de Silleda acusado de agredir sexualmente a tres jóvenes en Milladoiro

El varón, de 42 años de edad, fue encontrado sin vida este sábado

Se trasladaron los datos a otros cuerpos para encontrar similitudes con los hechos de Ames

La Guardia Civil de Pontevedra confirma la aparición del cadáver del detenido el pasado viernes

La Guardia Civil de Pontevedra confirma la aparición del cadáver del detenido el pasado viernes / ECG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Suárez

Santiago de Compostela

El vecino de Silleda detenido el pasado viernes por agentes del puesto de la Guardia Civil de O Milladoiro, como el supuesto autor de agredir sexualmente a tres jóvenes de la localidad, ha sido encontrado muerto este sábado.

Un hallazgo que desde el departamento de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra confirman este lunes a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, y de cuya investigación se ha hecho cargo al haber aparecido en una carretera silledense.

Desde mayo

Hay que recordar que el sujeto, vecino de una localidad cercana a la capital silledense y con hijos, fue detenido tras una investigación , vecino de una localidad cercana a la capital silledense y con hijos, iniciada el pasado mes de mayo, a raíz de una denuncia presentada por una de las víctimas, quien fue abordada de forma sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda por el ahora detenido con fines de índole sexual. La víctima logró zafarse del agresor y huir del lugar para solicitar auxilio y ponerse a resguardo. Fruto de las primeras indagaciones y de la descripción física aportada, los la Guardia Civil pudo determinar que el agresor habría repetido este mismo patrón delictivo en el municipio ese mismo día en, al menos, otras dos ocasiones más.

Poca visibilidad

En todos los casos, el autor aprovechaba situaciones de baja visibilidad en la vía pública y la total falta de vinculación previa con las jóvenes. Los datos han sido cruzados con distintos cuerpos de seguridad para recabar información y colaborar de forma activa en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos de idéntica naturaleza que pudieran haber quedado registrados en el territorio nacional. Y el sujeto, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia compostelano. En cuanto a su puesta en libertad, no han trascendido los motivos, pero podrían estar relacionados con la situación personal del sujeto, de 42 años.

Noticias relacionadas

Noticia en proceso de ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents