Encuentran muerto al vecino de Silleda acusado de agredir sexualmente a tres jóvenes en Milladoiro
El varón, de 42 años de edad, fue encontrado sin vida este sábado
Se trasladaron los datos a otros cuerpos para encontrar similitudes con los hechos de Ames
David Suárez
El vecino de Silleda detenido el pasado viernes por agentes del puesto de la Guardia Civil de O Milladoiro, como el supuesto autor de agredir sexualmente a tres jóvenes de la localidad, ha sido encontrado muerto este sábado.
Un hallazgo que desde el departamento de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra confirman este lunes a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, y de cuya investigación se ha hecho cargo al haber aparecido en una carretera silledense.
Desde mayo
Hay que recordar que el sujeto, vecino de una localidad cercana a la capital silledense y con hijos, fue detenido tras una investigación , vecino de una localidad cercana a la capital silledense y con hijos, iniciada el pasado mes de mayo, a raíz de una denuncia presentada por una de las víctimas, quien fue abordada de forma sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda por el ahora detenido con fines de índole sexual. La víctima logró zafarse del agresor y huir del lugar para solicitar auxilio y ponerse a resguardo. Fruto de las primeras indagaciones y de la descripción física aportada, los la Guardia Civil pudo determinar que el agresor habría repetido este mismo patrón delictivo en el municipio ese mismo día en, al menos, otras dos ocasiones más.
Poca visibilidad
En todos los casos, el autor aprovechaba situaciones de baja visibilidad en la vía pública y la total falta de vinculación previa con las jóvenes. Los datos han sido cruzados con distintos cuerpos de seguridad para recabar información y colaborar de forma activa en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos de idéntica naturaleza que pudieran haber quedado registrados en el territorio nacional. Y el sujeto, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia compostelano. En cuanto a su puesta en libertad, no han trascendido los motivos, pero podrían estar relacionados con la situación personal del sujeto, de 42 años.
Noticia en proceso de ampliación.
- 2-1 | Igualada - Liceo, en directo hoy: cuarto partido de la Final de la OK Liga en vivo | Gol de Nil Cervera
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
- Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
- Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad
- El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
- El Deportivo cierra la votación vinculante sobre el cambio de topónimo: estos son los pasos que seguirá
- El emblemático edificio de 'La Base' prepara su rehabilitación para devolverle la vida a la plaza San Andrés de A Coruña