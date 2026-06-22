Fallece un bañista en la playa de Cariño

Un bañista ha fallecido en la tarde de este domingo en la playa de Cariño. El hombre fue rescatado en la zona de rocas y trasladado en una embarcación hasta el muelle de Cruxeiras, donde el personal del 061 certificó su fallecimiento.

A las 17.40 horas, un familiar pidió ayuda al 112 Galicia y explicó que su padre estaba en apuros cuando iba a nado por esa zona. Entonces, la central de emergencias puso en marcha un amplio dispositivo de intervención, formado por el 061, Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Bomberos de Ferrol, Guardia Civil, Policía Nacional y Local y Protección Civil.

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Una embarcación de Gardacostas de Galicia fue la encargada de rescatarlo y trasladarlo hasta el muelle. Allí lo esperaban los agentes policiales y personal sanitario con una ambulancia medicalizada. Estos solo pudieron certificar su muerte.