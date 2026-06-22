Fallece una mujer tras caer por un acantilado del Cabo Prior, en Ferrol
Un particular alertó a los servicios de emergencia a las 11.00 horas sobre la caída de la mujer
Agencias
Una mujer ha fallecido este domingo tras caer por un acantilado del cabo Prior, en Ferrol. Un amplio dispositivo se ha encargado de rescatarla y atenderla, aunque finalmente el 061 ha confirmado su muerte, que liga al fuerte golpe ocasionado por la caída.
Un particular avisó a la central de emergencias en torno a las 11.00 horas para pedir ayuda. En su llamada, indicó que una mujer había caído por este acantilado, por la parte de abajo de Cabo Prior, en Covas. En base a su relato, "tras la caída fue golpeada contra las rocas y no había manera de acceder a ella".
Hasta el lugar acudieron de inmediato profesionales del 061 y de Salvamento Marítimo. Según fuentes de este servicio, en un primer momento, fue atendida en la parte de abajo del acantilado, a donde no pueden acceder los vehículos --solo las personas--. Un helicóptero se encargó de trasladar a la víctima al entorno del faro, donde le esperaba la ambulancia. Finalmente, el 061 confirmó su fallecimiento.
También recibieron el aviso de lo sucedido los Bomberos de Ferrol, el Servizo de Gardacostas de Galicia y agentes de la Policía Nacional y Local.
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