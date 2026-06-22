Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El nuevo paseo de la ría ultima su aperturaVuelve el intercambio de cromos con el MundialEl Liceo pierde y se conjura para la noche de San JuanEl eclipse adelanta la temporada alta de crucerosGijselhart inicia el puzle en el mercado de fichajesLa panadería rural que conquista A CoruñaHuelga del comercio de alimentación
instagramlinkedin

Fallece una mujer tras caer por un acantilado del Cabo Prior, en Ferrol

Un particular alertó a los servicios de emergencia a las 11.00 horas sobre la caída de la mujer

Imagen de archivo de la costa ferrolana

Imagen de archivo de la costa ferrolana / Hugo Nidaguilaemis

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Santiago

Una mujer ha fallecido este domingo tras caer por un acantilado del cabo Prior, en Ferrol. Un amplio dispositivo se ha encargado de rescatarla y atenderla, aunque finalmente el 061 ha confirmado su muerte, que liga al fuerte golpe ocasionado por la caída.

Un particular avisó a la central de emergencias en torno a las 11.00 horas para pedir ayuda. En su llamada, indicó que una mujer había caído por este acantilado, por la parte de abajo de Cabo Prior, en Covas. En base a su relato, "tras la caída fue golpeada contra las rocas y no había manera de acceder a ella".

Hasta el lugar acudieron de inmediato profesionales del 061 y de Salvamento Marítimo. Según fuentes de este servicio, en un primer momento, fue atendida en la parte de abajo del acantilado, a donde no pueden acceder los vehículos --solo las personas--. Un helicóptero se encargó de trasladar a la víctima al entorno del faro, donde le esperaba la ambulancia. Finalmente, el 061 confirmó su fallecimiento.

Noticias relacionadas

También recibieron el aviso de lo sucedido los Bomberos de Ferrol, el Servizo de Gardacostas de Galicia y agentes de la Policía Nacional y Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents