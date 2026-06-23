En la localidad de Cártama
Muere una niña de tres años tras ahogarse en una piscina en Málaga
La menor fue trasladada por sus padres al Hospital del Guadalhorce con síntomas de ahogamiento, pero los sanitarios no pudieron salvarle la vida
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
Málaga
Una niña de tres años ha fallecido tras ingresar en el Hospital del Guadalhorce, en la localidad malagueña de Cártama, con síntomas de ahogamiento después de un accidente ocurrido en una piscina, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.
Los hechos sucedieron en la noche del pasado domingo. Fueron los propios padres de la menor quienes la trasladaron hasta el centro hospitalario, donde llegó en estado crítico tras el episodio de ahogamiento.
Durante más de una hora, los profesionales del equipo de Urgencias del Hospital del Guadalhorce realizaron maniobras para intentar recuperar a la pequeña, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida, han precisado las mismas fuentes.
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
- La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
- 2-1 | Igualada - Liceo, en directo hoy: cuarto partido de la Final de la OK Liga en vivo | Gol de Nil Cervera
- El Deportivo cierra la votación vinculante sobre el cambio de topónimo: estos son los pasos que seguirá
- Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
- Todo listo en los bares de A Coruña para un San Juan histórico: 'Se vende más este día que cualquier otro
- Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad