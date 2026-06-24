En Almuñecar
Investigan la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde una azotea en Granada
Los investigadores barajan la hipótesis de una caída accidental
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de un menor de 16 años tras precipitarse desde la azotea de un edificio en Almuñécar (Granada), han indicado a EFE fuentes del instituto armado.
Los hechos han ocurrido sobre las 8:00 horas de este miércoles y la caída -se investiga si accidental o intencionada- se ha producido desde la azotea de un piso ubicado junto al Paseo del Altillo de la localidad costera. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del joven, que es de procedencia extranjera, según las fuentes.
No se descarta la posibilidad de una caída accidental desde la azotea, a la que, según un vecino del bloque citado por el diario Ideal, la víctima pudo haber subido junto a unos amigos tras pasar la noche de fiesta, si bien la investigación continúa abierta.
Según ha indicado a EFE el centro coordinador de emergencias 112, hasta el lugar, en la calle Livry-Gargan, se desplazaron, además de la Guardia Civil, efectivos sanitarios y de la Policía Local, que solo pudieron certificar el fallecimiento.
- (0) 2-2 (2) | Así te contamos el último partido de la final de la OK Liga en el que el Liceo perdió el título en la tanda de penaltis
- San Juan ya prende en las playas de A Coruña: 200.000 personas salen a los arenales y calles de una ciudad entregada a su 'noche más especial
- El Grupo Pelícano deja el Playa Club, que vuelve a manos del Deportivo
- Liceo-Igualada: El cielo antes que el fuego
- Una Torre de Hércules de madera de casi diez metros de alto: la 'trabajada' hoguera de San Juan en el Barrio de las Flores de A Coruña, de 9,50 metros de altura
- María Barallobre, el alma de La Penela que convirtió la tortilla en embajadora de Betanzos, Medalla Castelao 2026: 'He cumplido bien y me siento realizada con el recorrido
- La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
- El local de cocina asiática de A Coruña que recomienda el actor Tamar Novas y que ha sido premiado con un Solete de Repsol