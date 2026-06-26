Ahogamientos
Muere en Mallorca una niña de 3 años que sufrió el miércoles un ahogamiento en una piscina
La pequeña permanecía hospitalizada en la UCI tras ahogarse en una casa que su familia tenía alquilada en la localidad de Pollença
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
Palma
La niña de 3 años que el pasado miércoles se ahogó en una piscina de la localidad mallorquina de Pollença ha fallecido en el Hospital Son Espases, según ha confirmado la Guardia Civil, que investiga los hechos.
La menor estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica desde el suceso, ocurrido en una casa que la familia tenía alquilada en la localidad mallorquina.
Según las primeras investigaciones, fue la abuela de la niña, de nacionalidad británica, la que dio la voz de alarma al hallar a la niña flotando boca abajo.
Fuente: El Periódico
- Amancio Ortega, dueño de Inditex, eleva a más de 1.000 millones su apuesta por la australiana Qube
- Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
- Una tromba de granizo y agua refresca el ambiente de un nuevo día tórrido en A Coruña
- Vuelve la fiesta que hace viajar a la comarca de A Coruña 9 siglos atrás: 5 días de fuego, música y mitología
- Comienza el cierre total de la estación de tren en A Coruña: estas son las alternativas de Renfe y los viajes cancelados
- El Deportivo quiere a Diego Conde: objetivo en el mercado de fichajes
- El granizo revienta la luna de un Porsche y deja reparaciones de hasta 2.000 euros en A Coruña y su área
- Amper se mudará al puerto exterior de A Coruña para dejar sitio a la fábrica de SAIC en Ferrol