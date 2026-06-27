Investigación
La Guardia Civil investiga el asesinato machista de una mujer en Sevilla
Los agentes hallaron a la víctima sin vida y con heridas de arman blanca en una vivienda de la localidad de Mairena del Aljarafe, donde también se encontraba un varón con lesiones autoinfligidas
Claudio Guarino
La Guardia Civil investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.
Según ha informado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano Rodero, los agentes recibieron en la noche de ayer un aviso por una posible situación de violencia machista en un domicilio del municipio sevillano. Al personarse en el lugar, comprobaron que una mujer, nacida en 1981, presentaba heridas compatibles con el uso de armas blancas. Posteriormente, los servicios sanitarios certificaron su fallecimiento.
En la misma vivienda se encontraba también un varón, nacido en 1982, que presentaba heridas por arma blanca, presuntamente autoinfligidas. El hombre fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.
La investigación se encuentra aún en una fase inicial, aunque la Guardia Civil trabaja como principal hipótesis con la de un presunto asesinato por violencia de género. De las primeras comprobaciones realizadas no consta que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGén, ni que existieran denuncias previas.
El subdelegado ha aprovechado para hacer un llamamiento a las mujeres y a su entorno para que, ante cualquier signo de posible violencia, lo pongan en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de activar los protocolos y sistemas de protección.
Fuente: El Correo de Andalucía
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