Un camión que portaba vehículos eléctricos arde por completo en la A-52 a su paso por Cualedro

Un camión que transportaba varios vehículos de la marca Tesla quedó completamente calcinado este sábado tras incendiarse cuando circulaba por la autovía A-52, a la altura del municipio de Cualedro. El fuego, que se propagó con rapidez hasta alcanzar toda la carga, obligó a movilizar a los servicios de emergencias y afectó a la circulación en sentido Ourense.

El suceso se produjo en el kilómetro 174 de la autovía poco antes del mediodía. La primera alerta llegó en torno a las 12.00 horas, cuando un particular avisó al parque de bomberos de Verín de que un camión portavehículos acababa de comenzar a arder. Apenas unos minutos después, una segunda llamada confirmó que las llamas ya se habían extendido a prácticamente todos los coches que transportaba.

Al detectar el incendio, el conductor detuvo el vehículo en el arcén e intentó evitar que el fuego alcanzase toda la cabeza tractora, algo que no consiguió, pese a la ayuda recibida por otro camionero que circulaba por la A-52 y se detuvo para ayudarle con sus propios medios. Con todo, el incendio avanzó con gran rapidez y terminó envolviendo toda la estructura del portavehículos.

Las tareas de extinción resultaron especialmente complejas incluso para los bomberos desplazados debido a que los turismos transportados eran eléctricos y equipados con baterías de litio, un tipo de incendio que requiere procedimientos específicos. A ello se sumaron las altas temperaturas registradas durante la jornada, con la máxima de la provincia precisamente en el entorno de Verín con 31 grados, temperatura que dificultó todavía más el trabajo de los equipos de emergencia.

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Hasta el lugar también se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil de Verín, que colaboraron en el aseguramiento de la zona y en la regulación del tráfico mientras se desarrollaban las labores de extinción. Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, que provocó la destrucción del camión y de los vehículos que transportaba.

Fuente: Faro de Vigo