Fallece el conductor de un turismo tras salirse de la vía y precipitarse por un desnivel en Triacastela
La víctima salió despedida del vehículo tras la caída de varios metros
El conductor de un vehículo ha fallecido tras sufrir una salida de vía y precipitarse por un desnivel de varios metros en la LU-657, en el municipio lucense de Triacastela.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el hombre circulaba por la LU-637, a la altura del kilómetro 3, a su paso por Lamas do Biduedo cuando sufrió el accidente.
El centro de emergencias tuvo constancia del suceso a través del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que alertó de lo sucedido a las 20.00 horas e informó de que el turismo se había caído por un desnivel de varios metros.
En este contexto, el 112 solicitó la intervención de los Bomberos de Sarria, de la Guardia Civil de Tráfico y de los efectivos de Protección Civil. Por su parte, el 061 movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela.
Una vez en el punto, los equipos de emergencias confirmaron que en el vehículo solo viajaba el conductor, quien salió despedido varios metros tras el impacto, perdiendo la vida.
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