Sucesos
La investigación del doble asesinato de Málaga sigue sin descartar la violencia de género
El subdelegado del Gobierno asegura que todas las hipótesis siguen abiertas y pide respeto al trabajo de la Guardia Civil para que los hechos se esclarezcan con éxito
La Opinión
La investigación en torno a la muerte a puñaladas de una mujer y su hija en Mijasn (Málaga) mantiene todas la hipótesis abiertas, incluida la violencia de género. Así lo ha expresado este jueves el el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que ha preferido no desvelar más detalles sobre el operativo de la Guardia Civil que hay en marcha para esclarecer los hechos. "Se trabaja en todas las hipótesis y una de ellas, evidentemente, es la violencia de género, como no puede ser de otra manera en caso de muerte violenta de una mujer, en la cual, desgraciadamente, muchas de ellas nos llevan a ese camino". "Evidentemente no se puede descartar, es una de las hipótesis que está en la investigación", ha añadido tras el acto de presentación del refuerzo de agentes de la Guardia Civil en la provincia para la campaña de verano.
Preguntado sobre la posibilidad de que las mujeres hubieran sido agredidas durante un robo, Salas ha vuelto a insistir en que el abanico de las pesquisas está totalmente abierto. "Se sigue trabajando en ello y creo que en poco tiempo podremos responder a esas preguntas", por lo que ha pedido "máximo respeto" al trabajo de los investigadores, del que está seguro que dará su fruto. "Ahora mismo con las víctimas se ha acabado la autopsia, se está a la espera del informe toxicológico para determinar las causas de la muerte y todas las vías, todas las hipótesis, están abiertas y se sigue investigando", ha abundado.
Hallazgo de los cuerpos durante el incendio de la casa
Los hechos tuvieron lugar sobre las 2.15 horas del pasado miércoles. Un aviso a Emergencias por el incendio que se estaba produciendo en una vivienda de la calle Tulipán, en Las Lagunas de Mijas, llevó a los bomberos a localizar los dos cuerpos durante la extención de las llamas. Las mujeres eran María y Patricia, madre e hija de 60 y 30 años, respectivamente, dos vecinas de toda la vida y muy conocidas en esta zona de Mijas. Con el protocolo judicial activado. Ambas presentaban lesiones por arma blanca, por lo que la Guardia Civil asumió la investigación sobre la que la violencia de género no se ha descartado en ningún momento. En todo caso, la información oficial es que ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén, el programa de protección de víctimas de violencia machista.
Fuente: La Opinión de Málaga
- Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico
- La histórica cafetería de A Coruña que un chef Estrella Michelin recomienda para desayunar: 'Somos el salvavidas de A Falperra
- Cinenterraza regresa a A Coruña con la proyección de ocho películas de culto al aire libre: fechas, horarios y entradas
- El Deportivo endurece las condiciones de Marathon Inferior: renovación presencial, identificación, control de la animación y asistencia
- Riazor Blues pide al Deportivo 'rectificar' las medidas en Marathon Inferior: amenazan con 'no renovar' sus abonos
- Más de 10.000 extranjeros encuentran en A Coruña un lugar donde trabajar: 'Aquí tengo mejores condiciones que las que me ofrecían otras ciudades
- El Deportivo lanza su campaña de abonos con una subida general de sus precios: novedades, cambios y nuevo sistema de asistencia
- Así juega Bright Ede, un fichaje 'de gran potencial' para el Deportivo: 'Tiene una técnica de élite