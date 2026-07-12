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Al menos dos muertos en Argentina durante el partido y los festejos por el 3-1 ante Suiza

Un infarto durante el encuentro y un homicidio tras el pitido final marcaron una jornada de celebraciones que también dejó disturbios en Buenos Aires

AME6656. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 04/09/2023.- Un policía custodia los alrededores de la Legislatura durante un acto de conmemoración a víctimas del terrorismo durante los años 70s, hoy en Buenos Aires (Argentina). Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de izquierda en Argentina repudiaron este lunes el “homenaje a víctimas del terrorismo” de izquierda convocado la candidata libertaria a vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, por pretender “reivindicar a genocidas&quot; de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

AME6656. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 04/09/2023.- Un policía custodia los alrededores de la Legislatura durante un acto de conmemoración a víctimas del terrorismo durante los años 70s, hoy en Buenos Aires (Argentina). Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de izquierda en Argentina repudiaron este lunes el “homenaje a víctimas del terrorismo” de izquierda convocado la candidata libertaria a vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, por pretender “reivindicar a genocidas" de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). EFE/Juan Ignacio Roncoroni / EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

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EFE

Al menos dos personas murieron en Argentina entre la noche del sábado y el comienzo del domingo en el contexto del partido que la selección de Lionel Messi ganó por 3-1 ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, mientras otras personas debieron ser atendidas por los servicios de emergencia.

En la ciudad de Buenos Aires un hombre de 51 años falleció de un infarto en medio del encuentro y al menos otras seis personas debieron ser atendidas por el servicio público de emergencias del Gobierno local, que los trasladó a hospitales y ya se encuentran fuera de peligro.

En San Francisco, ciudad de la provincia de Córdoba, un joven de 20 años recibió tres disparos por la espalda durante los festejos posteriores al partido de la selección argentina, en un episodio que causó pánico entre las cientos de personas que celebraban en la calle ya que ocurrió en medio de la multitud, según reportó el medio local Cadena 3.

De acuerdo a ese mismo medio, la fiscalía que quedó a cargo de la investigación del asesinato aseguró que el atacante escapó entre la gente y que no hubo otros heridos, por lo que la principal hipótesis marca que se trató de un ajuste de cuentas.

La víctima había recuperado su libertad de manera condicional algunos días atrás ya que cumple una condena por robo calificado.

Otro episodio de violencia en medio de la alegría de los argentinos por el paso a las semifinales de la Copa del Mundo ocurrió en el centro de Buenos Aires, alrededor del icónico Obelisco, cuando la Policía de la Ciudad dispersó a algunas decenas de personas que todavía se congregaban allí con el despliegue de efectivos de infantería, que efectuaron disparos de balas de goma en plena avenida 9 de Julio.

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