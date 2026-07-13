Hallan muerto a un hombre de 53 años en el interior de un alpendre incendiado en A Baña

Un hombre, de 53 años, falleció esta madrugada tras un incendio en un alpendre de su propiedad en A Baña. Los bomberos de Santa Comba localizaron el cadáver de un hombre cuando comenzaban las labores de extinción del fuego declarado cerca de las cuatro de la mañana en un cobertizo anexo a una vivienda del lugar de O Sino, en la parroquia de O Barro.

Un bombero del parque de Santa Comba durante las labores de extinción. / Consorcio

Según explicaron los vecinos en sus llamadas al 112 Galicia, en la vivienda residían una mujer y su hijo. Cuando llegaron los equipos de emergencias, la madre se encontraba fuera del inmueble, pero el hijo todavía no había sido localizado.

Una antigua carpintería

Poco después, los equipos de extinción hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior del cobertizo en llamas, que antiguamente había funcionado como carpintería.

El fuego calcinó por completo el interior de la construcción, en la que todavía se almacenaba maquinaria de la antigua carpintería. Además, el tejado se derrumbó. Afortunadamente, la vivienda contigua no sufrió daños.

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Además de los bomberos, el 112 Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ya que la mujer necesitó asistencia médica. Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Guardia Civil.

Fuente: El Correo Gallego