Rescatadas en helicóptero dos personas con dificultades para salir del agua en Ortigueira

El helicóptero Pesca II rescató en la tarde del domingo a dos personas con problemas para salir del agua en la playa de Morouzos, el municipio de en Ortigueira.

El 112 Galicia informa de que, sobre las 19,15 horas del domingo, un particular pedía ayuda. Indicaba que veía a un varón al que llevaba la corriente mientras nadaba, en Luía, en la playa de Morouzos.

Así, varias estaban nadando y tenían dificultades para salir del agua debido a las corrientes, dos de las cuales fueron rescatadas por el helicóptero: una estaba en una tabla y otra persona en las rocas. Las dos con síntomas de hipotermia.

Los otros cuatro bañistas consiguieron llegar a la isla de San Vicente y llegar a tierra cuando bajó la marea por sus propios medios.

Fueron avisados Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia. También fueron informados Guardia Civil, Policía Local, GES de Ortigueira y 061.

Los dos rescatados fueron trasladados en el helicóptero hasta la base de la aeronave donde los recogió una ambulancia.

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El mal estado del mar impidió a los socorristas de la playa llegar hasta los bañistas que se encontraban en apuros por las fuertes corrientes que presentaba el mar, por ello fue necesario la intervención del helicóptero de Gardacostas.