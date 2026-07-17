El incendio de Lozoyuela sigue sin control tras calcinar más de 700 hectáreas en la Sierra de Madrid

El incendio forestal declarado este jueves en las proximidades de Lozoyuela continúa activo después de una noche de trabajo ininterrumpido por parte de los servicios de emergencia. El fuego en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid todavía no ha podido ser perimetrado ni estabilizado y mantiene una especial intensidad en la zona sur.

Según los últimos datos disponibles al cierre de la jornada del jueves, las llamas habían afectado ya a más de 700 hectáreas. No obstante, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido en una intervención en la Cadena SER de que la superficie quemada probablemente haya aumentado durante la noche. "Por la noche ha seguido avanzando el incendio y, con los primeros vuelos, se podrá actualizar su dimensión. Seguramente la cifra haya ascendido", ha explicado.

Con la llegada del amanecer se han reactivado los medios aéreos, que se suman al dispositivo terrestre desplegado en la Sierra Norte madrileña. El objetivo prioritario es avanzar en el control del incendio antes de que vuelva a intensificarse el viento y empeoren las condiciones meteorológicas. "Las labores de extinción son claves para lograr controlar efectivamente el incendio, que todavía no está perimetrado ni mucho menos estabilizado", ha señalado Martín.

Cinco Villas y Mangirón continúan confinados

Las localidades de Cinco Villas y Mangirón, ambas pertenecientes al municipio de Puentes Viejas, continúan confinadas como medida preventiva ante la evolución de las llamas y la presencia de humo.

Más de 2.000 personas llegaron a estar confinadas desde la tarde del jueves en diferentes núcleos de Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas. Los vecinos que habían sido evacuados preventivamente ya han podido regresar a sus domicilios.

Durante la mañana permanecen cortadas al tráfico las carreteras M-126 y M-135. Los servicios de emergencia recomiendan evitar los desplazamientos por la zona y seguir exclusivamente las indicaciones difundidas por los organismos oficiales.

28 medios terrestres y equipos sanitarios

En las labores de extinción trabajan 28 medios terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y de los Bomberos Forestales regionales, junto con efectivos de los Agentes Forestales, equipos del SUMMA 112 y del ERIVE. También continúan desplegados militares del Batallón de Intervención en Emergencias I (BIEM I) de la Unidad Militar de Emergencias, que realizan labores de liquidación en el flanco derecho para asegurar el perímetro y evitar reactivaciones ante posibles cambios de viento.

Los medios aéreos, que no pudieron operar durante la noche, se han ido incorporando con las primeras horas de luz. "Esperamos que los extraordinarios esfuerzos que están realizando centenares de servidores públicos den resultado y podamos llegar a controlar el incendio antes de que el tiempo empeore", ha afirmado el delegado del Gobierno.

Detenido el principal sospechoso de provocar el fuego

La Guardia Civil mantiene detenido a un hombre como presunto responsable de haber iniciado el incendio. El arresto se produjo durante la tarde del jueves después de que varios vecinos alertaran de la presencia de una persona que huía de la zona. "Todo apunta a que es el responsable de haber provocado este incendio", ha declarado el delegado del Gobierno, que asegura que la rápida actuación de los agentes permitió localizar y detener al sospechoso.

Las sospechas se apoyan tanto en el comportamiento del detenido como en el material que llevaba en una mochila en el momento de su arresto. El hombre cuenta además con antecedentes y fue localizado en las inmediaciones del incendio después de intentar escapar.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que se personará como acusación particular en el procedimiento judicial para reclamar que se depuren todas las responsabilidades por el incendio.

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El fuego de Lozoyuela es el primer incendio forestal de grandes dimensiones registrado en la Comunidad de Madrid durante este verano. Los trabajos se concentran ahora en frenar el frente sur, completar el perímetro y evitar que un posible aumento del viento vuelva a impulsar las llamas.

Fuente: El Periódico de España