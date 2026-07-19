Castilla y León
Fallece una menor, de 14 años, tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra de Toro, Zamora
La joven habría resbalado, sufrido un golpe y caído al agua, un amplio dispositivo de rescate se movilizó hasta el lugar de los hechos
Rocío Gato
Una menor de 14 años de origen marroquí ha fallecido en la tarde de este domingo, 19 de julio, tras ahogarse en el río Duero, a la altura del Puente de Piedra, en el término municipal de Toro.
Según las primeras informaciones, presuntamente resbaló, se golpeó y cayó al agua. La joven se encontraba acompañada por varios familiares, quienes, al percatarse de lo ocurrido, alertaron de inmediato al servicio de Emergencias 112.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, los servicios sanitarios y varias ambulancias, que activaron un amplio dispositivo de rescate. Además, el helicóptero del Sacyl aterrizó en el polideportivo municipal Raquel Álvarez Polo para prestar apoyo a la intervención.
Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, no fue posible salvar la vida de la menor.
Fuente: La Opinión de Zamora
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