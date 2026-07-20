Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así fue la celebración en A Coruña tras la victoria de España en el MundialEl retroceso del tren A Coruña - SantiagoLa librería con libros hasta el techoLas causas de los accidentes de tráfico en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

En Antequera

Hallan en Málaga el cadáver de una mujer apuñalada tras arrojarse su pareja al vacío desde un mirador de la ciudad

La víctima y el presunto agresor estuvieron en el programa de protección de víctimas de violencia de género hasta la pasada semana, cuando cesaron el expediente de mutuo acuerdo

Zona acordona junto a la vivienda en la que ha sido localizada la mujer.

Zona acordona junto a la vivienda en la que ha sido localizada la mujer.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jose Torres

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de Antequera cuyo cadáver ha sido hallado en su vivienda con heridas de arma blanca un par de horas después de que su pareja muriera precipitado desde un mirador del entorno de la Alcazaba. Según fuentes cercanas al caso, la principal hipótesis apunta a que Antonio, de 36 años, habría agredido a María, de 30 años, y después se ha suicidado. Ambos tenían dos hijos en común de 4 y 7 años. La Comisaría Provincial ha informado de que los investigadores no se descartan que se trate de un nuevo caso de violencia de género.

Los hechos han comenzado a conocerse mediodía, cuando un hombre ha perdido la vida tras precipitarse desde un mirador del entorno de la Alcazaba. Al identificar al fallecido, la Policía Nacional ha comprobado que había estado en el programa de protección de víctimas de violencia de género Viogen como presunto agresor, por lo que una de las primeras gestiones ha sido intentar ponerse en contacto con la mujer sin éxito Sobre las 14.00 horas, Emergencias 112 ha recibido una llamada que alertaba de la muerte de una mujer en su vivienda de la calle Maderuelos, en pleno centro histórico, por lo que el centro coordinador ha movilizado a los efectivos sanitarios y la Policía Nacional, que han hallado el cadáver de María con lesiones de arma blanca, algunas en el cuello, y han comenzado a trabajar sobre la vinculación entre ambos sucesos.

Noticias relacionadas

El inmueble ha sido acordonado para que los agentes de la Policía Científica trabajen en la localización de todos los indicios posibles en la escena del crimen. Los investigadores están pendientes de que la autopsia determine las causas exactas de la muerte y el momento en que se produjo la agresión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ingeniero que dejó Inditex para crear desde A Coruña la empresa que ordena la inmigración laboral
  2. La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
  3. Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
  4. La Vía Verde se somete a examen este verano en Cerceda: 'Nosotros éramos ferroviarios y pasamos por aquí millones de veces, pero caminando es otra cosa
  5. El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
  6. El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
  7. Aubameyang participa en su primer entrenamiento con el Deportivo en Abegondo
  8. Riazor, el arenal que forma parte de la vida cotidiana de A Coruña: 'Es la playa de ciudad por excelencia

Hallan en Málaga el cadáver de una mujer apuñalada tras arrojarse su pareja al vacío desde un mirador de la ciudad

Hallan en Málaga el cadáver de una mujer apuñalada tras arrojarse su pareja al vacío desde un mirador de la ciudad

Chero Celemín regresa al gobierno de A Coruña para encargarse de Infraestructuras: "Primero voy a jurar fidelidad absoluta a la selección de fútbol de España"

Chero Celemín regresa al gobierno de A Coruña para encargarse de Infraestructuras: "Primero voy a jurar fidelidad absoluta a la selección de fútbol de España"

La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces instan a renovar los abonos en Marathón Inferior

La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces instan a renovar los abonos en Marathón Inferior

La selección celebra el Mundial en Madrid, en imágenes

La selección celebra el Mundial en Madrid, en imágenes

España consigue relanzar a la vez las relaciones con Marruecos y Argelia tras cinco años de choques

España consigue relanzar a la vez las relaciones con Marruecos y Argelia tras cinco años de choques

La regata Rías Altas toma las aguas de A Coruña a partir de este jueves

La regata Rías Altas toma las aguas de A Coruña a partir de este jueves

Aubameyang, un 'correcaminos' sin limitador de velocidad para la delantera del Deportivo

Aubameyang, un 'correcaminos' sin limitador de velocidad para la delantera del Deportivo

Entrevista a Oriane Bertone ganadora de boulder femenino en el festival de Graviteo

Tracking Pixel Contents