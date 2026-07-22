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AUME

Una asociación de militares denuncia ante la Fiscalía la agresión a soldados durante la final del Mundial en Navarra

Según explica AUME en un comunicado, los hechos pueden constituir un delito de lesiones en su modalidad agravada por el uso de instrumentos peligrosos para la vida o integridad física

Cartel en la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado.

Cartel en la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado. / ep

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EFE

Madrid

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha denunciado ante la Fiscalía la agresión sufrida en la localidad navarra de Berriozar a un grupo de militares pertenecientes al Regimiento de Infantería 'América 66' mientras veían la final del Mundial de fútbol el pasado domingo.

Según explica AUME en un comunicado, los hechos pueden constituir un delito de lesiones en su modalidad agravada por el uso de instrumentos peligrosos para la vida o integridad física y por la actuación conjunta de más de dos personas

Además, cree que los autores cometieron un delito de odio y discriminación debido a que la agresión "pudo estar motivada por la condición de militares y pertenencia a las Fuerzas Armadas de las victimas".

En la misma denuncia AUME requiere al Ministerio Fiscal que se impulse ante las autoridades competentes (Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Delegación del Gobierno en Navarra) la adopción de medidas urgentes que "garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Navarra y de sus familias".

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Se trata, añade la asociación, de evitar que "deban vivir con temor o autocensura por razón de su condición militar".

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