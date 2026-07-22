Benahavís
La investigación descarta por el momento violencia machista en el asesinato de Málaga
Hay un sospechoso al que se está buscando como presunto autor de los hechos, que conocía a la víctima pero no era ni su pareja ni su expareja
EFE
Los indicios descartan en este momento que la muerte violenta de una mujer de 45 años en Benahavís (Málaga) sea un crimen machista, ya que hay un sospechoso al que se está buscando como presunto autor de los hechos, que conocía a la víctima pero no era ni su pareja ni su expareja.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho a los periodistas en Sevilla que "no hay en absoluto un contexto" ahora mismo que indique que se trata de un caso de violencia machista.
La investigación está abierta y, tras la declaración de la hija de la asesinada, se está buscando a la persona sospechosa.
El caso se estudia como una muerte violenta mediante arma blanca y se está investigando para "cuanto antes resolverlo y detener al sospechoso", ha añadido el delegado.
La víctima y el presunto agresor sí se conocían, pero las motivaciones concretas del asesinato todavía no se pueden constatar, ha agregado.
La mujer, de 45 años y origen húngaro, fue hallada muerta este martes en una vivienda de Benahavís con un corte en el cuello.
El cuerpo de la víctima fue hallado después de que una persona alertara de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda.
El informante indicaba que habían escuchado un grito muy fuerte y que había mucha sangre en el lugar; además, precisó que había salido un hombre del lugar en un coche de forma precipitada.
Fuente: El Periódico
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