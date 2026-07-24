Cae el atracador de joyerías de Valencia que usaba dedos postizos para evitar que la Policía lo identificase

Menos de cuatro meses han durado las correrías de un grupo de atracadores de València que se había especializado en el asalto a joyerías armados con cuchillos grandes de cocina y pertrechados con cascos, pelucas y hasta dedos falsos para dificultar su identificación. Los integrantes de la banda han sido apresados por la Policía Nacional justo cuando iban a ampliar sus fronteras delictivas a Málaga. De momento, hay cinco detenidos, entre ellos, el cabecilla que ya ha sido enviado a prisión por el juez, y han sido recuperados numerosos relojes y joyas sustraídos, así como seis motos de gran cilindrada que habían robado para dar los golpes, en uno de los cuales llegaron a herir al joyero por resistirse.

Un salón de juegos, el ensayo

La investigación llevada a cabo por agentes de la Unidad de delincuencia violenta (UDEV) de València dio comienzo a finales del pasado mes de abril, cuando se produjo el primer atraco, probablemente a modo de ensayo, en un salón de juegos de Benimàmet. La trabajadora del establecimiento se vio sorprendida por un desconocido que entró al local pertrechado con un casco integral de moto y con guantes, y quien, con actitud violenta y cuchillo en mano, le exigió que le entregase el dinero de la caja.

La joven, temiendo por su integridad física, según diría ella misma en la denuncia ante la Policía Nacional, le entregó 25 euros del interior de la caja registradora. Pese al mísero botín, el asaltante se dio por satisfecho y se fue inmediatamente, huyendo a bordo de una motocicleta, de la que luego se supo que había sido robada poco antes en València.

Segundo intento: Burjassot

Unos días más tarde, a principios del mes de mayo, el mismo atracador repitió, aunque, en esta ocasión, se coló en un restaurante de comida rápida de Burjassot por la puerta trasera, sorprendiendo y amenazando a los empleados con un cuchillo de grandes dimensiones para que le abriesen la caja fuerte.

Tras varios intentos sin conseguir su objetivo, el ladrón cogió a una de las trabajadoras del brazo y le colocó un cuchillo en el cuello para facilitar su huida, abandonando el lugar a bordo de una motocicleta conducida por un segundo delincuente, según ha informado este viernes, 24 de julio, la Jefatura Superior de Policía de València. Los agentes comprobaron que también esa moto, localizada días más tarde en San Antonio de Benagéber, había sido sustraída.

La primera joyería

Pasados cinco días, tuvo lugar un nuevo atraco, esta vez ya sí, en una joyería, nuevamente en Burjassot. El dueño del negocio relataría más tarde a los agentes que el atracador, un joven con "buena apariencia", había llamado al timbre y que él mismo le había franqueado la entrada dado que nada hacía presagiar lo que iba a suceder a continuación.

Una vez dentro, el asaltante lo abordó por la espalda y le anunció que llevaba un cuchillo, "iniciándose un intenso forcejeo entre ambos", han informado las citadas fuentes. Durante el mismo, el atracador extrajo de su mochila un cuchillo de grandes dimensiones, con el que arremetió contra el joyero, intentando clavárselo en el cuello, causándole lesiones por las que, de hecho, tuvo que recibir asistencia médica.

En esa ocasión, el identificado luego como cabecilla de la banda y autor material de este asalto, portaba peluca, gafas y dedos postizos, todo ello con el objetivo de dificultar su identificación. Como en las ocasiones anteriores, escapó a bordo de una motocicleta, robada un día antes siguiendo el mismo patrón, pilotada por un compinche que le esperaba en la puerta con el motor en marcha.

Foto de archivo de un agente de la Policía Nacional de València junto a su coche patrulla. / Policía Nacional

El falso cliente en busca de alianzas

El último atraco se produjo el 19 de mayo sobre las ocho de la tarde en otra joyería, esta vez, en València. Nuevamente, fue el jefe, disfrazado con peluca, dedos postizos y vestimenta similar a la empleada en el golpe anterior, quien entró en el establecimiento simulando ser un cliente más, ya que le preguntó al joyero por unas alianzas.

Cuando el propietario estaba confiado, atendiéndole, sacó un cuchillo de cocina grande de una bolsa, y le exigió que abriese la caja fuerte si no quería que lo matara. Segundos después entró en la joyería un segundo atracador, con un casco integral de moto para que no se le viera la cara, guantes y una bolsa de grandes dimensiones en la que introdujeron todo lo sustraído. Como el resto de las veces, huyeron a bordo de una motocicleta, cómo no, sustraída días antes.

Las gestiones de investigación condujeron a los agentes hasta un chalé de Bétera, que usaban de 'guardería', donde se llevó a cabo una entrada y registro, gracias al cual se pudo recuperar la moto utilizada en el atraco a la última joyería, junto a la caja de caudales y diversos relojes de alta gama que se habían llevado en ese robo. Los relojes estaban ya listos para ser vendidos en el mercado negro. Los agentes pudieron, así, identificar y detener a los receptadores que se encargaban de esta labor.

Ampliando territorio

Gracias a la investigación en curso, los policías supieron que el líder de la banda planeaba ampliar el negocio y cometer un nuevo atraco en Málaga. Para ello, había sustraído una moto en Torremolinos unos días antes. Con esa información en la mano, la Policía Nacional estableció un dispositivo que permitió localizar y detener al sospechoso y a su cómplice cuando se dirigían a coger el vehículo robado para ir a perpetrar el asalto.

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En total, han sido arrestados cinco hombres como presuntos autores de los robos con violencia e intimidación. Todos ellos eran viejos conocidos de la Policía, ya que contaban con numerosos antecedentes por hechos similares. Una vez puestos a disposición del juez, este decretó el ingreso en prisión provisional del cabecilla. Los agentes consiguieron recuperar las seis motos robadas, que ya han sido entregadas a sus propietarios.

Fuente: Levante - EMV