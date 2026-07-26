Alicante
La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre
"La rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo", según la Policía
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
ALICANTE
La Policía Local de Benidorm ha rescatado a un menor que se encontraba sobre un aparato de aire acondicionado en el piso 21 de un edificio de la población alicantina. Por estos hechos, el padre del niño ha sido detenido.
Según informa este cuerpo de seguridad, los agentes acudieron a un edificio tras recibir el aviso de que un niño estaba en una situación "de extremo peligro", en el exterior de una vivienda situada en una planta 21.
Cuando llegaron a la vivienda, observaron que el niño se hallaba sobre el aparato y pudieron rescatarlo.
Fuentes policiales recalcan que "la rápida actuación de los agentes permitió poner al menor a salvo" e informan de que el progenitor fue arrestado por los hechos.
- El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
- La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: 'Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida
- El Deportivo revela su tercera equipación que recrea la histórica bandera marítima de A Coruña
- El orgullo de los bañistas de San Amaro por un rincón que sienten suyo: 'La playa la cuidamos nosotros
- Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
- Comienza la 30ª edición de la feria medieval de A Coruña: 'Es uno de los principales mercados medievales de España
- 0-0 | Aubameyang lanza el primer aviso y el Dépor no remata
- El Orzán de A Coruña estrena un local donde el café se sirve en copa: 'Cuando pruebas este, ya no vuelves a otros