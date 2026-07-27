Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retrasos de obras en viviendas por falta de personalAyudas a emprendedoresEl presupuesto de Turismo para las rutas nacionalesÚltima hora de los incendios en Madrid y ÁvilaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Ataque Violento

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

La víctima sufrió heridas en el cuello y el abdomen y fue trasladada consciente al hospital, mientras la Policía Foral investiga la agresión

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral.

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. / Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona

Un menor de 17 años ha sido detenido esta madrugada en Tudela (Navarra) como presunto autor del acuchillamiento de un hombre de 31 años, que ha resultado herido en el cuello y el abdomen y ha sido trasladado consciente en una ambulancia medicalizada.

Según ha informado la Policía Local, los hechos han ocurrido hacia las 4:30 horas en la calle Pasaje, cuando el centro de coordinación SOS Navarra ha alertado de un acuchillamiento.

Los agentes, que se encontraban a escasos metros del lugar, han localizado a la víctima con heridas sangrantes compatibles con arma blanca en el cuello y el abdomen, por lo que han contenido la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Según los testigos, el presunto agresor ha reaccionado de forma violenta tras una broma, sacando una navaja con una hoja de 8,5 centímetros y apuñalando en dos ocasiones a la víctima.

El supuesto autor, un menor de 17 años, ha sido retenido por un amigo del herido hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención y traslado a los calabozos de la Policía Foral, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación.

Noticias relacionadas

La navaja con la que presuntamente se ha cometido la agresión ha sido entregada a la Policía Foral para su incorporación a la cadena de custodia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pastelería de San Andrés que triunfa en A Coruña con dulces de la infancia: 'A los dos años ya estaba ayudando a mi madre en la cocina
  2. La Xunta y el Concello de A Coruña buscan un acuerdo para la actual estación de autobuses sin pasar por los tribunales
  3. El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
  4. El orgullo de los bañistas de San Amaro por un rincón que sienten suyo: 'La playa la cuidamos nosotros
  5. Las embestidas de orcas frente a la Torre de Hércules hacen perder el timón a dos veleros y uno necesita ser remolcado
  6. Más de 20.000 artefactos pirotécnicos intervenidos en las fiestas del Apóstol de O Burgo y Arteixo
  7. 0-0 | Aubameyang lanza el primer aviso y el Dépor no remata
  8. Las lecciones de Oviedo para el Deportivo: una pareja que ilusiona, un joven de 37 años y una carencia perpetua

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

Cambre celebrará su Batalla de Bandas los días 4 y 5 de septiembre para elegir los grupos locales del Rock in Cambre

Cambre celebrará su Batalla de Bandas los días 4 y 5 de septiembre para elegir los grupos locales del Rock in Cambre

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Hallan una ballena varada con signos de un posible ataque en la playa de Sabón, en Arteixo

Hallan una ballena varada con signos de un posible ataque en la playa de Sabón, en Arteixo

DIRECTO | Marlaska preside el CECOD en Navalcarnero (Madrid)

El Niño 2026: el Pacífico se prepara para un calentamiento sin precedentes que puede alterar el clima global

El Niño 2026: el Pacífico se prepara para un calentamiento sin precedentes que puede alterar el clima global

Aparece una ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”
Tracking Pixel Contents