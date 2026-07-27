Hallan el cuerpo de la desaparecida María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela

Fatal desenlace para el caso de María Pereira, la vecina de Vigo de 75 años que permanecía desaparecida desde el 29 de junio. Un particular encontró su cuerpo este domingo alrededor de las 13.30 horas en rego da Preira, en una zona boscosa y de difícil acceso de la parroquia de San Esteban de Negros de Redondela. La confirmación de su identidad está pendiente de las pruebas científicas, de las huellas si es posible o del ADN, pero los primeros indicios apuntan a que se trata de esta mujer, ya que la ropa que vestía el día que se le perdió la pista coincide con la del hallazgo. La autopsia y las pruebas complementarias para determinar las causas del fallecimiento se le practicarán este lunes. A la espera de lo que determinen los forenses, la principal hipótesis es que habría llegado a dicho lugar desorientada y que pudo haber sufrido una caída.

Los restos mortales, en avanzado estado de descomposición, fueron hallados por un particular en un regato con muy poca agua en una zona de monte próxima al río y alejada de las casas, con abundante arbolado. El punto exacto está a apenas un kilómetro de la cabecera norte del aeropuerto de Peinador y próximo a Camiño de Fixón. Y a unos 600 metros del barrio de Padrón donde, tras su desaparición hace casi un mes, apareció el pañuelo que portaba. Previamente, había sido vista en el restaurante Lemos, en la carretera que sigue desde Redondela hacia el interior.

Uno de los caminos por los que se accede al punto donde fue hallado el cadáver, con ramas y troncos. / Alba Villar

Aunque vivía en Vigo, de donde salió el día de su desaparición de su casa de la calle Anduriña ya que acostumbraba a pasear por el barrio de O Calvario, todas las pistas la ubicaron desde el principio en la localidad redondelana: también la geolocalización de su teléfono móvil y las cámaras que la captaron caminando.

En la escena no se apreciaban signos de violencia ni de criminalidad. Su desaparición coincidió con la ola de calor más severa de este verano. Además, María Pereira padecía alzheimer y necesitaba medicación a diario.

Dispositivo

Al lugar del hallazgo se desplazó la familia y allegados, quienes han querido agradecer la colaboración ciudadana durante estas semanas en los distintos operativos de búsqueda. También acudieron Urxencias Sanitarias 061, Policía Nacional y Policía Local de Redondela.

El pasado sábado se realizó una gran batida con casi 200 personas entre familiares y compañeros de trabajo a menos de un kilómetro de este punto. Este mismo sábado se realizó otra que incluyó motocicletas en montes como el de Vixiador. Según informan fuentes conocedoras de las mismas, esta zona fue rastreada «por arriba y por abajo, pero el punto exacto es de difícil acceso».

Lo cierto es que la familia de María no dejó de buscarla durante las últimas semanas, realizando rastreos a diario y luchando para que todos los servicios de emergencia se volcasen en dar con ella.

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Otra pista del día de su desaparición es que fue vista a través de las cámaras de seguridad de la gasolinera ubicada en la N-552, poco después del puente de Rande, ubicado a más de 7 kilómetros del lugar del hallazgo.

Fuente: Faro de Vigo