Sucesos
Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Zamora
La presunta agresora quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial
Rocío Gato
Una mujer fue detenida el pasado domingo en la localidad de Toro (Zamora) como presunta autora de un delito de violencia doméstica, después de que, supuestamente, acuchillara a su marido en el pecho durante una discusión en un domicilio situado en una céntrica calle de la localidad.
Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió una herida que, según las primeras informaciones, reviste carácter leve. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que atendieron al herido y lo trasladaron para recibir asistencia médica.
La presunta agresora pasó a disposición judicial durante la mañana del lunes 27 de julio. Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, quedó en libertad con cargos mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Fuente: La Opinión de Zamora
- Casi dos minutos de oscuridad total: los 5 puntos de A Coruña donde más durará el eclipse de 2026
- ¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio? El Concello propone 43 rincones con vistas estratégicas
- Inés Rey pide 'mayor sensibilidad' a la patronal de la hostelería de A Coruña y que atienda las demandas de los trabajadores
- Rasit Picallos, surfista que ayudó en las labores de rescate de la ballena de Arteixo: 'Ella sabía que la estábamos auxiliando
- El pueblo a 40 minutos de A Coruña para darse un festín de marisco desde 5 euros este agosto: mejillones y más de 1.000 kilos de comida con música en directo
- Un terremoto con epicentro a 100 millas de A Coruña hace temblar el Atlántico
- Angeliño pierde su sitio en la Roma
- El Deportivo busca figurantes para el videoclip del nuevo himno de Xoel López